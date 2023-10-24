'Удар по іміджу Росії': у ЗСУ пояснили, чи може РФ збивати потужні ракети ATACMS

Ігнат пояснив, що росіяни мають ще радянські комплекси С-300В1, які з певними ракетами можуть впоратися з балістикою.

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Ігнат розповів, чи може РФ збивати ракети ATACMS / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

Спікер Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Росії можуть бути засоби протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні ракети ATACMS.

Полковник в ефірі телемарафону "Єдині новини" звернув увагу, що Сили оборони України вже розвіяли кілька пропагандистських "військових" міфів про російські озброєння та армію.

"Такі речі, як збиття "Кинджала", потоплення "Москви", знищення комплексу С-400 і зараз ATACMS - це новий удар по їхньому іміджу", - сказав він. відео дня

Відповідаючи на запитання ведучих, чи може російська ППО уражати ракети ATACMS, Ігнат припустив, що противник "можливо" має системи, які можуть збивати балістику.

"Але все потрібно перевіряти на практиці", - наголосив представник Повітряних сил.

У цьому контексті Ігнат пояснив, що росіяни мають ще радянські комплекси С-300В1, які з певними ракетами можуть впоратися з балістикою. Крім того, можливо, з цим завданням здатний впоратися і комплекс ППО С-400.

"Але це теж потрібно довести", - наголосив офіцер.

Нагадаємо, що у ГУР передадуть "привіт" за удари по Україні взимку. Україна веде оборонну війну та змушена відповідати на військову агресію держави, яка на неї напала, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Удар ATACMS по аеродрому Бердянська "задвохсотив" топ-офіцера ВКС РФ. У момент "прильоту" на місці перебували, зокрема, російські військові високого рангу. По російських вертольотах вночі 17 жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

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