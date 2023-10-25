"Для них це стане загрозою": експерт назвав цілі російських дронів-"газонокосарок"

РФ експериментує з новим типом дронів і ще вирішує, по чому ними буде бити. Окупанти можуть атакувати такими безпілотниками менші об’єкти.

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Експерт назвав цілі російських дронів-"газонокосарок"/ колаж: Главред, фото: t.me/kievreal1, Facebook Коваленко

Країна-агресорка Росія почала бити по Україні новими типами дронів, які через характерний звук назвали "газонокосарками". Зараз окупанти ще можуть експериментувати з такими безпілотниками, щоб визначити, по чому вони будуть ними бити.

Але навряд чи загарбники атакуватимуть дронами-"газонокосарками" великі об’єкти, адже мають невелику кількість вибухівки, яка на собі несуть. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Мені здається, що РФ взагалі з ними наразі експериментує, щоб саме з’ясувати, проти яких цілей такі дрони можуть бути ефективними. Це не може бути якась важлива ціль на кшталт зернового хабу. Бо коли по ньому прилітає 30 кілограмів вибухівки та декілька – це різні речі", – зазначив Коваленко. відео дня

Але окупанти можуть бити новим типом безпілотників по менших об’єктах, які більш чутливі до атак.

"Якщо ж говорити про менші об’єкти та об’єкти, чутливі для ураження, на кшталт нафтопереробного заводу, контейнерів та цистерн, то для них це може стати загрозою. Так само, як і для складів з боєприпасами", – припускає військово-політичний оглядач.

РФ б’є по Україні новими дронами

Раніше повідомлялося, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, що українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу. Разом з тим Ігнат попередив про те, що нові БПЛА можуть нести кілька кілограмів вибухівки, тому вони становлять небезпеку.

У ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів з дронами-"газонокосарками". Російські окупанти почали використовувати для атак по Україні нові дрони кустарного виробництва. І якщо іранські Shahed-136/131 називають "мопедами" через їхній характерний звук, то ці БПЛА охрестили "газонокосарками".

За словами спікера командування Повітряних сил Ігната, ці "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе "Shahed", але все ж таки у "газонокосарок " є своє завдання – залякати і виснажити ППО помилковими цілями.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що дрони-"газонокосарки" РФ більше загрожують цивільним об’єктам. Новий тип дронів, який використовує Росія проти України, для військових об’єктів становить меншу загрозу, ніж для цивільних, каже експерт.

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