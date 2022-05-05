Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в Україну

У ВР анонсували процес екстрадиції Шарія в Україну/ sharij.net, УНІАН

Україна розпочне процедуру екстрадиції затриманого в Іспанії пропагандиста Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

Проте те, як швидко він потрапить на територію України і постане перед українським судом – це справа часу. Адже адвокати Шарія відтягуватимуть цей момент. Таку думку висловив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі українського інформаційного телемарафону.

"Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії. Тому сподіватися, що він буде на території України завтра – надто оптимістично. Але у тому, що він точно потрапить на територію України та буде переданий до рук правосуддя, у мене немає сумнівів", – зазначив Веніславський.

Він наголосив, що пропагандист обов’язково постане перед судом в Україні і виповідатиме за свої злочини.

"Зараз буде розпочато процедуру його екстрадиції в Україну. Він постане перед українським судом і нестиме відповідальність за українським законом, – заявив Веніславський.

Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій – це відеоблогер і колишній журналіст. Він відомий тим, що активно поширював проросійські наративи.

У 2012 році він покинув територію України, перебував на території країн Європи і отримав політичний притулок у Литві. Також він мав право на постійне проживання в ЄС.

Шарій починаючи з 2014 року вів свій відеоблог, у якому поширював ролики з критикою влади в Україні, а у 2019 році створив свою політичну партію і з нею намагався брати участь у парламентських виборах. Та ЦВК врешті решт скасувала його реєстрацію після акцій протесту й отриманого від СБУ листа про те, що пропагандист з 2012 року не проживає на території нашої держави.

Під час місцевих виборів у жовтні 2020 року партія Шарія пройшла до низки місцевих рад на Сході і Півдні України.

Литва у травні 2021 року позбавила Шарія статусу біженця. Останнім часом він проживав в Іспанії. В Україні він був оголошений у розшук.

Затримання Шарія в Іспанії

У четвер, 5 травня, стало відомо, що Шарія затримали правоохоронці в Іспанії. В СБУ наголосили, що його затримання стало можливим завдяки тісній роботі з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами і в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

У чому підозрюють Шарія

В Україні Шарія підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

В СБУ наголошують, що пропагандист упродовж багатьох років вів діяльність, яка шкодила національній безпеці України в інформаційній сфері. Більше того, в українських спецслужбах вважають, що блогер діяв на замовлення ворожих до України іноземних структур.

Нагадаємо, після затримання Шарія мережу підірвали меми на цю тему. Користувачі жартують, що "Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії" і що пропагандист був у цій країні "на навчаннях".

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