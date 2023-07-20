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"Додався ще один тип ракет": Ігнат розповів про комбіновані атаки росіян

Юлія Куришко
20 липня 2023, 11:24 оновлено 20 липня, 13:14
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Новий тип ракет - це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки, повідомив Ігнат
Запуск российской ракеты Калибр, Юрий Игнат
Ігнат розповів про нові атаки Росії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Під час масовано атаки по Україні на четвер, 20 липня, російські війська використовували ракети "Іскандер-К". Під час обстрілу 19 липня вони не застосовувалися, про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами полковника, фактично повторюється вчорашній день - така ж комбінована атака різними типами боєприпасів.

"Бачимо знову "Онікси", бачимо знову Х-22. Додались ще до крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилаті ракети "Іскандер-К" наземного базування", - розповів Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".

відео дня

Він також зазначив, що це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки типу "Іскандер".

Ігнат наголосив, що "хотілось, звісно, "Шахедів" і крилатих ракет більше збити", але "все одно результати бойової роботи доволі непогані", окрім ракет "Онікс" та Х-22, які немає можливості збивати.

"Як вже вчора оголошувалося, потрібні засоби, потрібне підсилення саме південних регіонів, наших портових міст засобами саме проти балістики. Оскільки Х-22 летить саме по балістичній траєкторії коли заходить на ціль. Тому такі системи Patriot чи SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону", - додав речник.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетні удари Росії по Україні

Нагадаємо, що вночі 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. У центрі Одеси зруйнована адмінбудівля. Також пошкоджено багато будинків поруч - постраждали щонайменше чотири особи.

У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи. Минулої ночі російські окупанти атакували столицю дронами "Шахед". Сили ППО знищили ворожі БПЛА ще на підступах до міста.

Окупанти атакували дронами у Миколаєві та Запоріжжі. У ніч на 30 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, також окупанти застосовували ударні дрони Shahed.

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