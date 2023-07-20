"Додався ще один тип ракет": Ігнат розповів про комбіновані атаки росіян

Новий тип ракет - це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки, повідомив Ігнат

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Ігнат розповів про нові атаки Росії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Під час масовано атаки по Україні на четвер, 20 липня, російські війська використовували ракети "Іскандер-К". Під час обстрілу 19 липня вони не застосовувалися, про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами полковника, фактично повторюється вчорашній день - така ж комбінована атака різними типами боєприпасів.

"Бачимо знову "Онікси", бачимо знову Х-22. Додались ще до крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилаті ракети "Іскандер-К" наземного базування", - розповів Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".

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Він також зазначив, що це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки типу "Іскандер".

Ігнат наголосив, що "хотілось, звісно, "Шахедів" і крилатих ракет більше збити", але "все одно результати бойової роботи доволі непогані", окрім ракет "Онікс" та Х-22, які немає можливості збивати.

"Як вже вчора оголошувалося, потрібні засоби, потрібне підсилення саме південних регіонів, наших портових міст засобами саме проти балістики. Оскільки Х-22 летить саме по балістичній траєкторії коли заходить на ціль. Тому такі системи Patriot чи SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону", - додав речник.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетні удари Росії по Україні

Нагадаємо, що вночі 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. У центрі Одеси зруйнована адмінбудівля. Також пошкоджено багато будинків поруч - постраждали щонайменше чотири особи.

У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи. Минулої ночі російські окупанти атакували столицю дронами "Шахед". Сили ППО знищили ворожі БПЛА ще на підступах до міста.

Окупанти атакували дронами у Миколаєві та Запоріжжі. У ніч на 30 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, також окупанти застосовували ударні дрони Shahed.

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