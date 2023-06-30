Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

Минулої ночі окупанти запустили ударні дрони. У Миколаєві працювали сили ППО.

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Атака дронів, повітряна тривога, / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, армія Інформ

У ніч на 30 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, також окупанти застосовували ударні дрони Shahed. У Миколаєві та Запоріжжі пролунали у вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що був зафіксований запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. Дрони рухалися з півдня в напрямку Дніпра – Павлограда.

У Херсонській та Миколаївській областях була загроза застосування ударних БПЛА, а в Запорізькій - ракетна загроза.

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Вибухи в Миколаєві

Вночі 30 червня в Миколаєві пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, виникла пожежа. Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Після падіння уламків у Миколаєві виникла пожежа.

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше, пожежа є", - повідомив Кім.

Рятувальники ліквідували пожежу.

За словами глави ОВА, внаслідок пожежі пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження.

"Без жертв. 20 кв. м трави і дах житлового будинку. Вже загасили", - написав Кім.

Вибухи в Запоріжжі

У Запоріжжі також пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги. Місто атакували дрони-камікадзе.

Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, група дронів-камікадзе рухалася до Запоріжжя з боку Приморсько-Ахтарська РФ.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Facebook Генштабу ЗСУ повідомляється, що окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БПЛА типу Shahed і керовані зенітні ракети С-300. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Обстріл Краматорська 27 червня 2023

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей в Краматорську. Пошкоджено будівлі готелю, заклади харчування та кілька приватних будинків.

Увечері 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вбили в Краматорську 11 людей, зокрема, трьох дітей. Травмовано та поранено понад 60 осіб.

Вранці 29 червня з-під завалів у Краматорську дістали тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв зросла до 12 осіб, загинули троє дітей. Постраждали 60 осіб, зокрема і немовля. Врятовано 11 осіб, з них 7 — підрозділом ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Контррозвідка затримала агента спецслужб країни-агресора Росії, який скоригував ракетний удар по кафе в центрі Краматорська 27 червня. Коригувальник виявився "розконсервованим" агентом Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

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