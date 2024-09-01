Окупація Покровська розв'язує руки Путіну: чи є небезпека для Дніпра - майор ЗСУ

Існує версія, що після окупації Покровська, ворог візьметься за ще одне велике місто.

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Гетьман оцінив загрозу окупації ще одного міста / Колаж: Главред, скріншот, фото Associated Press

Майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зробив прогоноз в інтерв'ю Главреду, що відбудеться, якщо раптом російським військам вдасться взяти Покровськ і чи вони зупиняться на цьому рубежі. Не секрет, що військові аналітики подейкують, що наступною ціллю стане Дніпро.

Експерт зазначає, що Росія може планувати що завгодно, але її плани і її можливості можуть не співпадати.

"Згадайте, Бахмут. Коли росіяни захопили Бахмут, багато говорилося про те, що це місто – двері для подальших наступів росіян: мовляв, звідти вони підуть на північ до Куп’янсько-Лиманського напрямку та на південь до Вугледарського напрямку, оточать два наших великих угруповання та переможуть у війні. Але на Бахмуті вони й зупинилися", - заявив експерт.

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Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Гетьман зазначає, що, якщо раптом ворогу вдасться захопити Покровськ, історія повториться. Річ у тім, що у росіян закінчиться ресурс для наступу саме на цю наступальну операцію.

"Тому одразу після того, як, борони Боже, росіянам вдасться оточити Покровськ, вони не будуть здатні проводити суттєві наступальні дії. Для цього їм потрібно буде підготуватися. А триватиме така підготовка не менше декількох місяців. Тому росіяни будуть спроможні здійснювати новий наступ та більш-менш серйозні штурмові дії лише взимку", - розповідає Гетьман.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Майор Збройних сил України звертається до тих, хто говорить про "дорогу на Дніпро" після Покровська. Він радить залишити свої думки при собі і не смішити військових. Жодних дверей там немає і нічого там перед росіянами не відчиниться, вважає експерт.

"До Покровська, зокрема, там, де зараз ведуться бойові дії, немає потужних фортифікаційних споруд – були лише локальні, тобто такі, які будь-яка військова частина будує при обороні. Простіше кажучи, солдати копали собі окопи. Є такий сумний жарт навіть, що піхота 10% воює, 90% копає. Але навіть за таких умов, як зазначав Сирський, російські війська просувалися дуже повільно – зі швидкістю 1 км за 3-4 дні", - каже спікер.

Майор Гетьман звертає увагу, що зараз ми ведемо бойові дії в полі проти шаленої кількості російських окупантів у 10 км на сході від Покровська.

"Далі – місто-фортеця і значно потужніші фортифікаційні споруди. Тож які ворота, які двері відкриються перед противником? Що це за маячня?", - підсумовує Гетьман.

Однак, якщо росіяни підійдуть на відстань, з якої до Дніпра діставатимуть їх КАБи чи далекобійна артилерія, звісно, ​​вони завдаватимуть ударів. Це очевидно.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

Наступ РФ на Покровськ - що відомо про ситуацію на фронті

Майор Олексій Гетьман також розповідає, що у Росії замало сил для захоплення Покровська, але оточення міста можливе. Війська РФ видихаються під Покровськом, їхній наступальний ресурс вичерпається до кінця вересня, але вони можуть спробувати взяти місто, вважає експерт.

РФ може піти на "дембельський акорд", звертає увагу Гетьман. Майор ЗСУ зазначив, що в разі початку боїв за Покровськ, бої в місті будуть йти відразу на трьох рівнях, тому ворогу буде важко його захопити.

Ситуація на напрямку головного удару РФ складна - Головномандувач ЗСУ Олександр Сирський стверджує, що українські військові на всіх рівнях без зволікань приймають необхідні рішення. Главком зазначив, що українські військові попри чисельну перевагу ворога продовжують завдавати росіянам значних втрат.

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