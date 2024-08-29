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"Завдання реалізовуються": Зеленський терміново скликав на нараду військових

Юлія Закрепа
29 серпня 2024, 16:36
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На нарадах детально обговорили по кожному напрямку на фронті, однак найбільше уваги - Покровськ і Торецьк.
'Завдання реалізовуються': Зеленський терміново скликав на нараду військових
Зеленський скликав військове керівництво / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 серпня, провів дві важливі наради із військовим командуванням України.

Президент повідомив, що на першій нараді доповідали Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо ситуації на фронті.

"Обговорили детально по кожному напрямку. Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях. Окремо обговорили операцію в Курській області. Завдання операції реалізовуються", - заявив Зеленський у своєму Telegram.

відео дня

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Президент України також розповів, що на другій нараді були присутні Головком Сирський, голова СБУ Малюк, керівник ГУР Буданов та Мінстратегпрому - Камишін.

"Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Він заявив, що російське просування в напрямку Покровська було б неминучим, незалежно від кількості українських бригад, залучених до бойових дій.

Президент України розповів, чому з полону не повертають "азовців". Нині списки на обмін полоненими погоджують ГУР, СБУ, зовнішня розвідка та омбудсмен Дмитро Лубінець. Зеленський заявив, що із повернення додому саме цих бійців є серйозні складнощі.

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