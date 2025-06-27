'Для захисту міст': Зеленський провів 'технологічну' Ставку, що вирішили

Зеленський дав кілька доручень, які залишаються нерозголошеними.

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/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 окрема механізована бригада

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Що обговорювалося на Ставці

Які рішення було ухвалено

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду, присвячену дроновим технологіям та їх виробництву в Україні.

Як розповів глава держави у своєму вечірньому зверненні, на Ставці було заслухано доповіді від військового командування, Міністерства оборони, Міністерства зі стратегічних галузей промисловості та розвідки. Основна увага приділялася дронам - від фінансування до спрощення регуляторних процесів.

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"Ключова мета - виробляти максимум саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст. З урахуванням розвитку технологій ворога", - наголосив президент.

Окрема доповідь була присвячена технологічним планам Росії. У відповідь на ці виклики Зеленський дав кілька доручень, які залишаються нерозголошеними. Очікується, що результатом стане збільшення виробництва дронів безпосередньо в Україні.

Також президент наголосив на важливості підтримки як державних підприємств, так і приватного бізнесу, щоб масштаб виробництва відповідав реальним умовам війни.

"Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватні умовам війни", - наголосив Зеленський.

Ракета-дрон "Пекло"

Нагадаємо, 6 грудня 2024 року ЗСУ отримали кілька десятків ракет-дронів "Пекло". Військовий експерт Роман Світан повідомив, що ці ракети мають дальність 700 км і швидкість 700 км/год, тож можуть сягати Московської області, аеродромів стратегічної авіації в Енгельсі, позицій Північного Кавказу, Ростовського та Краснодарського краю, а також Новоросійська.

Сили оборони України отримали першу партію українських дронів-ракет "Пекло", які здатні знищувати склади, техніку і позиції росіян, зокрема й на території РФ. Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що "Пекло" - це не просто дрон, а повноцінна ракета з бойовою частиною приблизно 30 кг і високою швидкістю.

Як повідомляв Главред, у грудні 2024 року в Україні почалося серійне виробництво крилатої ракети "Пекло". Ракета на 70% складається з українських компонентів, має інерційне і GPS-наведення.

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