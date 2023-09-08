'Хочуть скасувати усі санкції': ООН веде таємні переговори з РФ - Bild

ООН готова далеко зайти, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним, вважають у виданні.

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ООН веде таємні переговори із Путіним / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: відео Telegram

ООН веде таємні переговори із країною-агресоркою Росією про укладання угоди, у рамках якої в обмін на відновлення зернової угоди терористичному режиму Володимира Путіна. Також будуть скасовані наріжні санкції, запроваджені після широкомасштабного вторгнення в Україну.

"Секретний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша показує, наскільки далеко ООН готова зайти, щоб відновити зернову угоду з розпалювачем війни Путіним", - пише видання Bild, яке отримало у своє розпорядження секретний лист генерального секретаря ООН.

У листі Гутерріша, який Bild називає "вибуховим", пропонується "чотири конкретні наріжні камені угоди між Секретаріатом ООН і Російською Федерацією", яка має "призвести до відновлення Чорноморської ініціативи".

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"Усі чотири пункти важливі, оскільки їх реалізація виконала б усі вимоги терористичного режиму Володимира Путіна та винагородила його бомбові атаки на українські цивільні цілі", - йдеться у матеріалі Bild.

Пропозиції Гутерреша для Росії

Російському державному банку буде дозволено повернутися до SWIFT.

Для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA". Це дозволить підконтрольній Кремлю компанії "взяти на себе роль інтерфейсу та надавати технічні послуги для платіжних операцій, не граючи при цьому ролі банку, тому їй не потрібна банківська ліцензія згідно із законодавством Люксембургу".

Для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA". Це дозволить підконтрольній Кремлю компанії "взяти на себе роль інтерфейсу та надавати технічні послуги для платіжних операцій, не граючи при цьому ролі банку, тому їй не потрібна банківська ліцензія згідно із законодавством Люксембургу". ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.

У рамках цього пункту Гутерріш серйозно пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях.

Глава ООН пропонує не лише "страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив", але також страхування "каско та P&I".

У рамках цього пункту Гутерріш серйозно пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях. Глава ООН пропонує не лише "страхування вантажів для російського експорту продовольства та добрив", але також страхування "каско та P&I". Росії мають повернути заморожені гроші.

Під цим пунктом головний оонівець Гутерріш пропонує Лаврову допомогти режиму Путіна повернути активи в ЄС, які були заморожені санкціями. Він пише: "Організація Об’єднаних Націй може продовжувати допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі".

Під цим пунктом головний оонівець Гутерріш пропонує Лаврову допомогти режиму Путіна повернути активи в ЄС, які були заморожені санкціями. Він пише: "Організація Об’єднаних Націй може продовжувати допомагати розморожувати заморожені активи російських компаній з виробництва добрив у Європейському Союзі". Відновлення дозволу російським кораблям причалювати до Німеччини тощо.

В останньому пункті Гутерріш пропонує "забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи". З цією метою представники ООН Гутерріша вже "провели обговорення з Європейською комісією та вибраними портовими адміністраціями (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди)".

В українських урядових колах кажуть, що пропозиції Гутерріша є "неймовірною образою" та "нагородою за агресивну поведінку Росії" з боку ООН.

Нагадаємо, що генсек ООН благає РФ повернуться до "зернової угоди" і висунув нову пропозицію. Після того як російський диктатор Путін вирішив нахабно вийти з "зернової угоди", генеральний секретар ООН Гутерріш тепер намагається умовити його повернутися.

В ООН зганьбилися цинічною заявою щодо потужного удару РФ по Одесі.Реакція Організації Об'єднаних Націй здивувала наповал, оскільки міжнародна структура жодним словом не обмовилася про РФ.

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