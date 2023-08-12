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"Буде важка осінь": Україна почнуть агітувати за перемовини з РФ - Кулеба

Андрій Ганчук
12 серпня 2023, 08:44 оновлено 12 серпня, 08:51
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На Україну чекає велика кількість важких міжнародних самітів, буде складний політичний сезон, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Кулеба, Росія
Україна переможе на всіх фронтах - Кулеба / Колаж: Главред, фото УНІАН, depositphotos.com

Україну очікує важка осінь. По всьому світу посиляться голоси із закликом до перемовин з країною-агресором Росія. Очікується безліч самітів, на яких Києву потрібна присутність друзів. Однак у підсумку українська держава здобуде перемогу на всіх фронтах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму інтерв'ю, яке він опублікував у Instagram, дипломат розповів про те, що майбутній політичний сезон може виявитися непростим для України в плані дипломатії. Багато країн, ймовірно, будуть закликати Київ до перемовин із Москвою.

На думку чиновника, очікується "важка осінь", проте Київ все одно переможе на всіх фронтах.

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"Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю", - вважає Кулеба.

При цьому він додав, що посиляться "голоси" серед різних світових держав із закликом до перемовин із Росією.

"Це не від чиновників звучить, але стають голоснішими ці голоси. Ми будемо робити все в рамках міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", - уточнив міністр.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що Україні доведеться взяти участь у великій кількості складних самітів, де Києву буде потрібна "кількісна та якісна присутність усього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

Перемовини України та Росії

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що за одним столом перемовин Зеленського з Путіним не буде. Дипломат акцентував увагу на тому, що Путін не може бути партнером в рамках перемовного процесу, тому що він скоїв занадто багато злочинів.

Надзвичайний і повноважний посол в Японії Сергій Корсунський розповів, чи посадять Україну за стіл перемовин. На його думку, західний світ хоче, щоб Київ переміг у війні Москву, проте прагне контролювати руйнівні процеси в Росії.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна повинна бити по Москві, щоб у Києва була серйозна перемовна позиція в рамках будь-яких мирних діалогів. На думку експерта, якщо цього не робити, перемовини ризикують піти не за сценарієм української держави.

Інші новини:

МЗС України Дмитро Кулеба війна Росії та України мирні переговори з Росією
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