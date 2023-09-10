Лавров підтвердив 'натяком' таємні переговори щодо скасування частини санкцій

Росію пропозиції щодо послаблення санкцій досі не влаштовують.

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РФ веде переговори з ООН / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Глава російського МЗС Сергій Лавров під час прес-конференції G-20 в Індії фактично підтвердив інформацію, що з'явилася раніше в німецькому таблоїді BILD, про переговори щодо часткового зняття санкцій.

Раніше Bild писав, що такі переговори в обмін на повернення Москви до "зернової угоди" веде генсек ООН Антоніу Гутерреш. Але через відсутність офіційного підтвердження з боку ООН (журналісти в матеріалі посилалися на секретний лист Гуттереша) інформація більше нагадувала "чутки".

У своєму коментарі Лавров не став вказувати, хто висунув цю пропозицію. Однак реакція російського міністра свідчила, що Кремль ці пропозиції зустрів "прохолодно".

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"Нам передали частину пропозицій, що російським компаніям з виробництва добрив будуть повернуті їхні заморожені активи, але при цьому цим компаніям як і раніше не будуть дозволяти проводити банківські операції. Тому які пропозиції не візьми - скрізь будуть такі півтони", - поскаржився Лавров.

Крім того, Лавров також обурився тим, що Україна ці пропозиції відкидає.

"Не забудемо, що офіційний представник українського МЗС прямо заявив, що Київ категорично проти того, щоб знижувати санкційний тиск на Росію в будь-якій формі, в тому числі в інтересах експорту наших добрив і продовольства. Так що судіть самі, хто тут які позиції займає: хто говорить правду, хто ... - не дуже", - висловився глава МЗС РФ.

Потім він повторив слова Путіна, який в ультимативній формі наполягав на "виконанні всіх дій, необхідних для зняття будь-яких перепон експорту (добрив і зерна)". Після чого Москва нібито "обіцяє" повернутися до колективної реалізації Чорноморської ініціативи.

Що ще запропонував Гутерреш Росії?

Згідно з опублікованим листом, Гутерреш, зокрема, запропонував російському держбанку повернутися в SWIFT.

Для обходу санкцій генсек ООН пропонує використовувати спеціально засновану дочірню компанію підсанкційного російського банку під назвою "RSHB Capital SA".

Понад те, ООН хоче застрахувати російські кораблі від українських атак.

Як відреагували в Україні

В українських урядових колах кажуть, що пропозиції Гутерреша є "неймовірною образою" і "нагородою за агресивну поведінку Росії" з боку ООН.

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