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Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здався

Яна Ставська
29 грудня 2023, 13:37
Постраждалого негайно госпіталізували.
Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здався
Чоловіка вчасно витягнули з-під завалів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Харківські рятувальники показали дивовижний порятунок чоловіка, якого через ракетний удар Росії затиснуло брилою зруйнованої будівлі.

Як зауважує прес-служба ДСНС у Харківській області, чоловік втратив будинок. Однак завдяки зусиллям служб харків'янина вдалося вчасно дістати з-під завалів.

На опублікованих кадрах видно, що майже все тіло постраждалого було затиснуте під бетонною брилою, а чоловік не міг самостійно рухатися. Завали рятувальники розбирали за допомогою спеціальних інструментів.

відео дня

"Харків. На цих кадрах - порятунок чоловіка з-під завалів. Будівлю було зруйновано російською ракетою вранці. Рятувальники ДСНС, разом з іншими службами, продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

ДСНС рятує постраждалого від удару РФ у Харкові - дивіться відео:

Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здався

Масована атака Росії 29 грудня

У ніч на 29 грудня та у п'ятницю вранці російські окупанти випустили по Україні понад 150 ракет різного типу, а також понад 30 "Шахедів".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спершу окупанти традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – 18 бомбардувальників Ту-95МС.

Повітряні сили та підрозділи сил оборони України знищили 27 російських БПЛА Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/х-55.

Вибухи гриміли у різних куточках України - Львові, Києві, Одесі та Харкові. У результаті ворожого повітряного нападу є загиблі та постраждалі. Є пошкодження об'єктів критичної, промислової та військової інфраструктури.

Зокрема, вранці у Львові нарахували два "прильоти" в об'єкти критичної інфраструктури, а у Харкові - щонайменше 8 влучань. У місті з'явилися проблеми з електроенергією.

Також окупанти завдали удару по будівлі станції метро "Лук'янівська" у Києві, будівлі пологового у Дніпрі та по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважував, що для ракетного удару по території України 29 грудня 2023 року росіяни могли застосувати нову модифікацію ракет типу Х-22.

"Ракета Х-22 летить зі швидкістю чотири тисячі кілометрів на годину, вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто", - висловився він в ефірі телемарафону.

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війна в Україні ГСЧС війна Росії та України ракетний удар
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