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Росія запустила "Шахеди" по Україні: в Одесі спалахнула багатоповерхівка

Яна Ставська
29 грудня 2023, 00:19
Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру й запускати дрони у житлові квартали.
Росія запустила 'Шахеди' по Україні: в Одесі спалахнула багатоповерхівка
Росія атакувала Україну дронами / Колаж Главреда, фото: ДСНС, Армія.Inform

Російські війська вночі 29 грудня влаштували чергову атаку БПЛА на українські міста. Унаслідок падіння уламків дрона-камікадзе в Одесі зайнялась житлова багатоверхівка.

Як повідомляють Сили оборони півдня у Telegram, "внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, якого ворог спрямував через житлові квартали Одеси, спалахнула пожежа в багатоповерхівці".

Це ж у Telegram підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Інформація про масштаби руйнувань та потерпілих уточнюється. Відповідні служби працюють з ризиком для життя задля порятунку людей. Станом на 00:00 атака ще тривала.

Крім того, Повітряні сили в цей час фіксували рух ударних російських безпілотників у напрямку Чернігівщини та Миколаївщини. Інші дрони рухалися в бік Одеської області з півночі та з Чорного моря.

Останні атаки Росії

Росіяни регулярно атакують Україну "Шахедами", випробовуючи на міцність розгалужену українську ППО. Зокрема, під ударом у ніч на 14 грудня знову опинилась Одещина. Тоді РФ атакувала південну область не тільки дронами, а й ракетами С-300.

Понад те, Повітряні сили допускають масштабну атаку Росією України у новорічну ніч. За словами представника командування Юрія Ігната, наразі Росією накопичено до 1000 ракет.

За словами експерта Ігоря Романенка, можливою ціллю ворожого нападу може стати урядовий квартал або інші важливі об'єкти у місті.

Відомий мольфар і таролог Макс Гордєєв розповів, що РФ накопичує ракети для масованого обстрілу всієї України у період зимових свят.

"Я дуже прошу, не ігноруйте повітряні тривоги, по всіх областях. Це не стосується жодної однієї області. Це стосується всіх, навіть Захід України", - пояснив Гордєєв в інтерв'ю Главреду.

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