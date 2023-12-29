РФ била по Запоріжжю ракетами: є жертви й поранені, під завалами залишаються люди

Рятувальники на місці обстрілу витягують з-під завалів тіла загиблих, розповів Анатолій Куртєв.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю / Колаж: Главред, Фото: Facebook / vkgunpzp

Двоє людей загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці, повідомив секретар Запорізький міської ради Анатолій Куртєв.

"На жаль, кількість жертв ранкової ракетної атаки збільшилася. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, витягли з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Куртєв в Telegram.

Раніше він повідомляв про одну загиблу і десятьох постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.

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За словами секретаря міськради, обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках, двох навчальних закладах і в медичному закладі. Крім того, пошкодження отримали близько 20 гаражів, Автозаправна станція і будівля готелю.

Чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п'ятницю вранці, уточнив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Запоріжжю:

/ Скріншот

Подробиці удару РФ по Запоріжжю

Як уточнили в обласній поліції, армія РФ здійснила масований ракетний удар по Запоріжжю. Вранці окупаційні війська завдали 10 ракетних ударів (тип ракет встановлюється) по території обласного центру.

"Попадання припали по об'єктах інфраструктури та відкритих ділянках місцевості. Одна з ракет потрапила в приватний сектор, зруйнувавши повністю два житлових будинки. В результаті удару, загинула жінка, попередньо 10 осіб травмовано. Під завалами можуть перебувати люди", - додали в Нацполіції.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є постраждалі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, загинула людина. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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