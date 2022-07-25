Дипломат пояснив, чи має Україна право вдарити по Кримському мосту

Володимир Огризко висловився про необхідність руйнування Кримського мосту / Фото УНІАН

Кримський міст має бути зруйнований, і чим швидше це станеться - тим краще. Таку думку озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко під час чату на Главреді.

За його словами, Донбас і Крим – це територія України, згідно з міжнародним правом. Те, що Росія оголосила їх своїми, нічого не означає.

"Нам треба чітко і ясно визначитися - ми визнаємо право Росії на Крим чи ні. Якщо ні, то відповідь на питання про застосування зброї по об'єктах в Криму очевидна", - зазначив дипломат.

Огризко додав, що з військової точки зору знищення Кримського моста має принципове значення, тому що через нього і анексований півострів йдуть поставки озброєння на весь український окупований Південь.

"Якщо не буде Кримського мосту і ліквідується військово-морська база в Севастополі та інших містах Криму, то зникне загроза для українського Півдня. Тоді у Росії не буде можливості стримувати наступ ЗСУ. Тоді звільнення наших південних територій, включаючи Крим, стає абсолютно реалістичним. Тому у мене немає сумніву – такі удари повинні бути нанесені, і чим швидше, тим краще", - сказав Володимир Огризко.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, через який РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зробив заяву про те, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього буде потрібно відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

Тим часом, російські окупанти так бояться удару з боку Збройних сил України, що значно посилили протиракетну оборону Кримського мосту. У мережі з'явилися кадри, на яких видно біля важливої для РФ переправи пірамідальні відбивачі, які використовують для відведення ракет.

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