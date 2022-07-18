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Удар по Кримському мосту і базах РФ: експерт пояснив законні цілі ЗСУ

18 липня 2022, 19:35

Нанесення ударів по рашистах в окупованому Криму стане першочерговим завданням, впевнений Олег Жданов.

Кримський міст
Кримський міст / Reuters

З появою в арсеналі Збройних сил України західних оперативно-тактичних ракет, удари по позиціях окупантів у захопленому РФ Криму стануть питанням часу, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як пише він у колонці на Главреді, нанесення ударів по рашистах в окупованому Криму стане першочерговим завданням, щоб припинити поставки російських озброєнь.

Говорячи про можливість удару ВСУ по Кримському мосту, експерт зазначив, що необов'язково обвалювати центральний проліт мосту – можна обвалити будь-який проліт між мостом і материком, щоб припинити поставки зброї в Крим.

"У даній ситуації мова не йде про те, вдалий зараз момент чи ні – має значення оперативна перевага. Якщо ми будемо сидіти і чекати слушного моменту, то ми покладемо армію і програємо війну. Є військова доцільність, а раз вона є, значить, при першій же можливості потрібно наносити удари, інакше противник вдарить першим", - пояснив він.

Експерт звернув увагу, що через Кримський міст Російська Федерація завозить техніку, озброєння, особовий склад і боєприпаси, в результаті чого "наша армія вмивається кров'ю на Херсонському напрямку".

"Ми втратили південний схід України за рахунок того, що Росія зайшла з Криму на нашу територію. Одні тільки ці факти говорять про те, що потрібно негайно припиняти підживлення Криму <...> Точно так же Україні вже зараз доцільно наносити удари по військових базах в Криму, тому що саме там знаходиться російська зброя, яка потім виявляється на фронті. Військові бази в Криму виконують роль перевалочних баз, ремонтно-відновлювальних баз, А також центрів підготовки та формування резерву. Тому Україні обов'язково потрібно наносити удари по військових базах в Криму", - додав Жданов.

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Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що Україна має законне право атакувати Кримський міст, оскільки він споруджений на захопленій Росією території.

У свою чергу колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо з Кримським мостом щось трапиться.

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Олег Жданов новини Криму війна Росії та України
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