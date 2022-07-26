Дипломат пояснив, чи має Україна право бити по території РФ

Володимир Огризко пояснив, чи має Україна право бити по території РФ / Фото УНІАН

Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території країни-агресорки РФ, якщо Київ знає, що там є озброєння, яке використовується проти України. Згідно з 51-ю статтею Статуту ООН, ми маємо абсолютне право на самооборону. Таким чином, нанесення таких ударів по території РФ не є нападом на іноземну державу – це захист від нападу цієї держави.

Про це заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко під час чату на Главреді.

"Якщо Росія завдає ударів по території України, то, вибачте, на війні як на війні. Тобто якщо росіяни можуть вбивати тисячі невинних людей в Україні, якщо вони можуть бомбити українські міста, знищувати і стирати їх з лиця землі, якщо вони можуть бомбити лікарні, то це нормально? А ми не можемо завдати удару, наприклад, по аеродрому під Воронежем, щоб в повітря не піднялася чергова ескадрилья і не почала бомбити українські міста? Чому ми повинні ставити питання таким чином? Не ми ж на Росію напали, правда? Наші дії - це захист від агресії", - пояснив дипломат.

Огризко додав, що сім визначень агресії були прописані ще в далекому 1974 році в резолюції Генеральної Асамблеї.

"Все, що робить Росія, начебто списано з цієї резолюції. Тому ми маємо повне право на самооборону, а, отже, і наносити по території противника удари для того, щоби він не нападав більше на нас", - вважає Огризко.

Як повідомляв Главред, Володимир Огризко заявив, що Кримський міст має бути зруйнований, і чим швидше це станеться - тим краще. За його словами, з військової точки зору знищення Кримського моста має принципове значення, тому що через нього і анексований півострів йдуть поставки озброєння на весь український окупований Південь.

Зазначимо, США не готові надати Україні ракети ATACMS з дальністю 300 км для реактивних систем залпового вогню HIMARS попри запити Києва. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

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