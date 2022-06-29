Битимуть окупантів в радіусі до 300 км: Норвегія передасть Україні потужні ракетні системи M270

Норвегія передасть Україні три MLRS М270 / Фото twitter.com/InfoResist

Норвегія передасть Україні три ракетні системи MLRS M270. Відповідне рішення вже погодили. Країна співпрацюватиме з Великобританією. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Україні передадуть ті установки, які знаходяться на зберіганні. Однак зазначається, що ця техніка потребує модернізації. Саме Британія допомагатиме у цьому перед відправкою в Україну.

Повідомляється, що на зберіганні у Норвегії знаходяться 12 ракетних систем. Крім того, Україні передадуть 5 тис. гранат.

Що відомо про MLRS M270

Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби дотримується при будь-якому режимі через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати від 32 до 300 кілометрів.

РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами. Установки використовують для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей та командних пунктів.

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Нагадаємо, експерти вважають, що надання Києву такої зброї може призвести до перелому на війні Росії проти України і суттєво вплинути на подальший розвиток подій на фронтах. Українській армії потрібні такі РСЗВ терміново і в оптимальних для потреб ЗСУ обсягах.

Олег Жданов переконаний, що українська сторона з MLRS M270 отримає величезну перевагу у вогневому плані. Адже ця зброя дозволить ЗСУ наносити удари у глиб окупованих територій по скупченнях ворожих військ.

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