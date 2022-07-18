Сили ЗСУ і військ РФ зрівнялися, ніхто не збирається програвати – колишній глава розвідки Фінляндії

Настала третя фаза війни Росії проти України, можливостей для швидкого військового рішення немає, вважає Пекка Товері.
Повномасштабна війна Росії та України може затягнутися надовго. Відтепер йде третя фаза війни, сили ЗСУ і російських окупаційних військ практично зрівнялися. Жодна зі сторін не може забезпечити швидкого військового рішення. У ворога велика перевага в артилерії, проте українські війська знищують склади з боєприпасами в тилу окупантів, що може ускладнити їх наступ. Політичного рішення навряд чи вдасться досягти за нинішнього керівництва у Кремлі. Про це заявив колишній керівник відділу розвідки сил оборони Фінляндії Пекка Товері.
Як повідомляє Yle, згідно з його точкою зору, на першому етапі, коли розпочалася велика війна, Росія йшла в атаку на широкому фронті і намагалася окупувати великі міста. Але масштабний наступ призвів до провалу, росіяни зазнали важких втрат і змушені були відступити.
читайте такожПотужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУДалі, на наступному етапі, війська загарбників вирішили зосередитися на меншій території. Москва заявила про плани щодо взяття під контроль всіх районів Донецької та Луганської області, а також південних регіонів України.
Наразі, на думку Товері, йде третя фаза війни, коли Київ та Москва майже зрівнялися в силах і військовій техніці. Програвати не збирається жодна зі сторін.
"Що стосується цих перспектив сторони досить рівні, у жодної з них немає можливості для швидкого військового рішення", - вважає розвідник.
За його словами, перевага в артилерії залишається на боці Росії, проте Україна, яка отримала зброю від Заходу, завдає нищівних ударів по складах з боєприпасами окупантів в їх тилу. У період з липня по серпень можна буде побачити, як така ситуація вплине на здатність росіян наступати.
Також Пекка Товері підкреслив, що він не вірить у можливість підписання мирної угоди. Принаймні, допоки, доки у Кремлі засідає чинний правлячий режим.
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Війна Росії проти України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше розповів про те, що армія України регулярно влаштовує "сюрпризи" російським окупантам завдяки РСЗВ HIMARS. Військова техніка б'є точно по вказаних цілях і показує високий рівень ефективності.
Радник голови ОП Олексій Арестович зазначав, що ЗСУ завдають ударів по ворожих військових об'єктах і в окупованих районах Херсонщини. На думку Арестовича, у Херсонській області близько 12-15 тисяч російських військ, вони здаватимуться в полон ще до того, як українська армія перейде в контрнаступ.
У Міністерстві оборони США зробили заяву про те, що ракетні системи HIMARS серйозно впливають на ситуацію на війні РФ проти України. У Пентагоні сказали, що у Києва вже 8 таких установок, привезуть ще 4. Всього у ЗСУ буде 12 таких РСЗВ.
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