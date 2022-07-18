Сили ЗСУ і військ РФ зрівнялися, ніхто не збирається програвати – колишній глава розвідки Фінляндії

ЗСУ завдають ударів по військових складах РФ в Україні, це може позначитися на здатності окупантів йти в наступ з липня по серпень - Товері / Колаж УНІАН, Reuters

Повномасштабна війна Росії та України може затягнутися надовго. Відтепер йде третя фаза війни, сили ЗСУ і російських окупаційних військ практично зрівнялися. Жодна зі сторін не може забезпечити швидкого військового рішення. У ворога велика перевага в артилерії, проте українські війська знищують склади з боєприпасами в тилу окупантів, що може ускладнити їх наступ. Політичного рішення навряд чи вдасться досягти за нинішнього керівництва у Кремлі. Про це заявив колишній керівник відділу розвідки сил оборони Фінляндії Пекка Товері.

Як повідомляє Yle, згідно з його точкою зору, на першому етапі, коли розпочалася велика війна, Росія йшла в атаку на широкому фронті і намагалася окупувати великі міста. Але масштабний наступ призвів до провалу, росіяни зазнали важких втрат і змушені були відступити.

читайте такожПотужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУДалі, на наступному етапі, війська загарбників вирішили зосередитися на меншій території. Москва заявила про плани щодо взяття під контроль всіх районів Донецької та Луганської області, а також південних регіонів України.

Наразі, на думку Товері, йде третя фаза війни, коли Київ та Москва майже зрівнялися в силах і військовій техніці. Програвати не збирається жодна зі сторін.

"Що стосується цих перспектив сторони досить рівні, у жодної з них немає можливості для швидкого військового рішення", - вважає розвідник.

За його словами, перевага в артилерії залишається на боці Росії, проте Україна, яка отримала зброю від Заходу, завдає нищівних ударів по складах з боєприпасами окупантів в їх тилу. У період з липня по серпень можна буде побачити, як така ситуація вплине на здатність росіян наступати.

Також Пекка Товері підкреслив, що він не вірить у можливість підписання мирної угоди. Принаймні, допоки, доки у Кремлі засідає чинний правлячий режим.

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Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше розповів про те, що армія України регулярно влаштовує "сюрпризи" російським окупантам завдяки РСЗВ HIMARS. Військова техніка б'є точно по вказаних цілях і показує високий рівень ефективності.

Радник голови ОП Олексій Арестович зазначав, що ЗСУ завдають ударів по ворожих військових об'єктах і в окупованих районах Херсонщини. На думку Арестовича, у Херсонській області близько 12-15 тисяч російських військ, вони здаватимуться в полон ще до того, як українська армія перейде в контрнаступ.

У Міністерстві оборони США зробили заяву про те, що ракетні системи HIMARS серйозно впливають на ситуацію на війні РФ проти України. У Пентагоні сказали, що у Києва вже 8 таких установок, привезуть ще 4. Всього у ЗСУ буде 12 таких РСЗВ.

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