Відключення світла в Україні: скільки часу треба для відновлення енергосистеми - ДТЕК

Внаслідок російських ударів ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей.

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Для відновлення енергосистеми після російських атак знадобляться місяці / Колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Російські окупанти завдали наймасованішого удару по українській енергетиці. Через це ДТЕК втратив 50% своїх генеруючих потужностей, нині вони не працюють. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Для відновлення деяких об'єктів можуть знадобитися не лише тижні, а й місяці. До того ж є таке обладнання, яке у серйозному дефіциті.

"Що стосується строків відновлення, то через системні та серйозні пошкодження говорити про швидке відновлення ми не можемо. Працює дуже багато людей над відновленням, але через масштаб руйнації відновлення буде займати навіть не тижні, а для деяких об'єктів навіть місяці або навіть більше", - сказав Сахарук. відео дня

Він додав, що через знищення великої кількості об'єктів генерації та передачі електроенергії може виникати дефіцит потужностей по всій Україні у пікові години - з 18:00 до 23:00.

"Є об'єкти, які ми запустили тиждень тому після відновлення і вони були вщент зруйновані новою атакою у п'ятницю", - додав Сахарук.

Одна з найважчих ситуацій у Харківській області. Там найбільше кількість будинків перебувають без світла. Там, а також в Одеській області діють стабілізаційні відключення. Також багато відключень є у Донецькій, Сумській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини по темі

Країна-агресор Росія здійснила атаки ракетами та дронами по Україні в ніч на 21 та 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Експерт із державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев не виключив, що найближчим часом РФ продовжить бити по об'єктах енергетики України.

"Вони (удари РФ, - ред.) триватимуть, але будуть не настільки масованими, тому що зараз росіяни випустили все, що могли", - сказав він.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти можуть провести наступний масований ракетний удар по Україні за кілька днів. На підготовку їм буде достатньо трьох днів.

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