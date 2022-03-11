Вагітна дівчина Маріанна з розбомбленого пологового у Маріуполі народила доньку

Обстріл окупантами пологового в Маріуполі 9 березня/ Reuters

Українка Маріанна, яка стала відома усьому світу за фотографіями з розбомбленого окупантами в Маріуполі пологового будинку, народила доньку.

Про це повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter. Про поповнення в сім’ї для журналістки повідомила родичка Маріанни, якій вдалося зв’язатися з дівчиною.

Дитина народилася близько 22:00 ввечері напередодні, 10 березня. Проте молода мама змушена досі залишатися у місті – в холодному будинку і під постійними обстрілами російських загарбників.

"Вчора ввечері о 22:00 Маріанна народила дівчинку! Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняються", – йдеться у дописі.

У той же час українку, яка потрапила на знімки воєнних фотографів після жахливого бомбардування росіянами пологового, у соцмережах цькують громадяни Росії. Вони знайшли сторінку Маріанни в Instagram і почали звинувачувати постраждалу в тому, що фото нібито були постановочними.

Обстріл дитячої лікарні і пологового будинку в Маріуполі

Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

При цьому авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

В Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Проте в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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