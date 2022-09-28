Десятки "двохсотих" і "трьохсотих": війська РФ потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ

Війська РФ потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ / скріншот, УНІАН

Російські окупаційні війська зробили спробу знову зайти в місто Куп'янськ Харківської області, але потрапили в оточення.

Відбити населений пункт у Збройних сил намагалися підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, повідомив в Telegram журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, ворожі підрозділи, які намагалися відбити Куп'янськ, були оточені і частково розбиті українськими військовослужбовцями.

Російські окупанти втратили близько 40 осіб – 30 убитими і ще 10 пораненими. Постраждав командир роти.

"В ході спроби відбити Куп'янськ (Харківська область), підрозділи 200 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) були оточені і частково розбиті. Втрати склали: близько 30 – убитих (дві штурмові групи); 10 – поранених (у тому числі командир роти) і підбито близько 7 одиниць броньованої техніки", – повідомив Цимбалюк.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки - командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

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