ЗСУ поранили російського генерал-майора Цокова біля Сватового

20 вересня генерала евакуювали після отриманого поранення.
Українські бійці влучним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки – командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.
20 вересня генерала евакуювали після отриманого поранення. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 23 вересня у ранковому зведенні.
Характер і ступінь тяжкості поранення генерала окупаційних військ поки що невідомі.
Як відомо, генерал-майор Цоков брав участь у війнах Росії в Чечні. Також він воював проти Сирії.
В РФ генерал країни-агресорки отримав медаль за незаконну окупацію Криму.
У Генштабі також повідомили, що до військового шпиталю у Ростові-на-Дону привозять тіла загиблих окупантів сотнями.
"З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом", – йдеться у повідомленні.
Удар ЗСУ по окупантах у Сватовому
Раніше про результати удару по Сватовому розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що у ніч на 18 вересня вибухи пролунали на території колишньої автостанції, яку перебудували в готель і там дислокувалися російські окупанти. Там загинули орієнтовно 200 солдатів РФ.
Пізніше стало відомо, що 70% особового складу російських окупаційних військ, який перебував на об’єкті, загинуло.
Гайдай пізніше повідомив, що українські військові знищили ворожу комендатуру у Сватовому Луганської області. Там окупанти організували штаб і склад з боєприпасами.
Читайте також:
- Мобілізація загострить низку проблем в армії РФ – Пентагон
- У Мелітополі прогримів вибух в перший день псевдореферендуму
- Перенесення війни на територію РФ: Фейгін розкрив несподіваний сценарій