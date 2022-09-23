ЗСУ поранили російського генерал-майора Цокова біля Сватового

Російський генерал-майор Олег Цоков/ Вікіпедія

Українські бійці влучним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки – командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

20 вересня генерала евакуювали після отриманого поранення. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України 23 вересня у ранковому зведенні.

Характер і ступінь тяжкості поранення генерала окупаційних військ поки що невідомі.

Як відомо, генерал-майор Цоков брав участь у війнах Росії в Чечні. Також він воював проти Сирії.

В РФ генерал країни-агресорки отримав медаль за незаконну окупацію Криму.

У Генштабі також повідомили, що до військового шпиталю у Ростові-на-Дону привозять тіла загиблих окупантів сотнями.

"З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Російський генерал-майор Олег Цоков/ Вікіпедія

Удар ЗСУ по окупантах у Сватовому

Раніше про результати удару по Сватовому розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що у ніч на 18 вересня вибухи пролунали на території колишньої автостанції, яку перебудували в готель і там дислокувалися російські окупанти. Там загинули орієнтовно 200 солдатів РФ.

Пізніше стало відомо, що 70% особового складу російських окупаційних військ, який перебував на об’єкті, загинуло.

Гайдай пізніше повідомив, що українські військові знищили ворожу комендатуру у Сватовому Луганської області. Там окупанти організували штаб і склад з боєприпасами.

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