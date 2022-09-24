ЗСУ ліквідували окупанта, який народився в Луцьку і поїхав вбивати українців

Оккупант Игорь Бойчук родом из Луцка / Facebook Ираклий Комахидзе

Українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорці РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Проте виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Про це написав у Facebook волонтер, блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе. Йому вдалося знайти докази українського походження загарбника.

У некролозі, опублікованому окупантами, вказано, нібито Ігор Бойчук закінчив Тюменське вище військове училище. Він вирушив на війну проти України у статусі командира інженерно-саперного батальйону 138-го ОМСБр (Кам'янка, Ленінградська область).

Проте блогер-розслідувач Комахідзе повідомив, що у соцмережах вдалося знайти сторінку окупанта, яку він підписав псевдонімом Ігор Шевченко. На цій сторінці є багато його фото, що підтверджує, що профіль належить саме йому.

У профілі вказано, що окупант народився у Луцьку і навчався у школі села Варяж на Львівщині. У коментарях до фото він спілкувався зі знайомими українською мовою.

Як видно з оприлюдненої на сторінці інформації, у 2013 році він уже перебував у Когалимі – місті у складі Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області в РФ. А на фото 2016 року загарбник уже у військовій формі.

Раніше повідомлялося, що українські бійці влучним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки – командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

Також раніше українські військові ліквідували російського офіцера Євгена Худякова, який раніше воював у Чечні і встиг розлютити Рамзана Кадирова. Раніше Кадиров назвав окупанта своїм особистим ворогом і вимагав над ним розправи. Худякова намагалися звинуватити в розправі над чеченцями під час війни.

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