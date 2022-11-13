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Десант ЗСУ на Миколаївщині: окупантів вибили з Кінбурнської коси - ЗМІ

13 листопада 2022, 19:22

Українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ.

ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ звільнили Кінбурнську косу на Миколаївщині / 10-та гірсько-штурмова бригада

Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від російських окупантів до населеного пункту Геройське.

12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу ВоляМедиа.

Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

Десант ЗСУ на Миколаївщині: окупантів вибили з Кінбурнської коси - ЗМІ

Що відомо про Кінбурнську косу

Протягом жовтня з коси ЗС РФ запускали іранські безпілотники-камікадзе по Миколаєву, Очакову та іншим цілям.

Для цього використовувалися мобільні пускові установки для дронів. У цьому ж районі та в населених пунктах біля основи коси ЗСУ в жовтні змогли знищити іранських військових фахівців, які навчали росіян працювати з так званими "геранями".

Просування ВСУ на півдні

Нагадавши, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

Читайте більше:

Миколаївська область війна Росії та України
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