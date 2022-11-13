Десант ЗСУ на Миколаївщині: окупантів вибили з Кінбурнської коси - ЗМІ

Українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ.
Кінбурнська коса в Миколаївській області звільнена від російських окупантів до населеного пункту Геройське.
12 листопада ЗСУ висадили десант на Кінбурнській косі, йдеться у повідомленні Telegram-каналу ВоляМедиа.
Зазначається, що ввечері 13 листопада українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.
"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.
Що відомо про Кінбурнську косу
Протягом жовтня з коси ЗС РФ запускали іранські безпілотники-камікадзе по Миколаєву, Очакову та іншим цілям.
Для цього використовувалися мобільні пускові установки для дронів. У цьому ж районі та в населених пунктах біля основи коси ЗСУ в жовтні змогли знищити іранських військових фахівців, які навчали росіян працювати з так званими "геранями".
Просування ВСУ на півдні
Нагадавши, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.
У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.
Президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.
З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.
Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.
Читайте більше:
- "Почнуть жорсткі бої": астролог розповіла, чому окупанти втекли з Херсона
- Війська РФ відступають з Херсона: підірвали котельні, телецентр і об'єкт обленерго-ЗМІ
- У Байдена зробили обережну заяву про виведення військ Росії з Херсона