Тримайтеся подалі від військових об'єктів: в ГУР не радять росіянам йти на військовий парад 9 травня

Україна і військова розвідка володіють всією інформацією про всі заходи росіян, які заплановані на 9 травня, заявив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов, Володимир Путін / УНІАН, скріншот YouTube

В ГУР МО України радять росіянам не йти на парад 9 травня і взагалі триматися якомога далі від військової техніки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов так прокоментував оприлюднені документи про підготовку росіян до відбиття нападу з повітря під час військового параду, пише Обозреватель.

За його словами, Україна і військова розвідка володіють всією інформацією про всі заходи росіян, які заплановані на 9 травня.

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"Звичайно, якщо говорити про якісь акценти або поради, то, думаю, що рядовим росіянам, цивільним, мирним жителям, які не пов'язані з військовими злочинцями, які не пов'язані з військовими злочинами і агресією Росії проти України, варто всі дні, як, власне, і всі прийдешні, уникати присутності і знаходження поруч з військовими злочинцями і поруч з військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України", - заявив представник ГУР Міноборони.

Він зазначив, що справедливе покарання знайде військових злочинців РФ у будь-який час.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

"Я думаю, що це формулювання самодостатнє. Україна робить і буде робити все, щоб захистити себе від військової агресії сучасної так званої Російської Федерації – Московії", - зазначив Юсов.

Як повідомляв Главред, місцева влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову і Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Побоюються, мовляв, "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

Скасування парадів пов'язано з тим, що у країні-агресорі просто не залишилося боєздатної техніки, впевнений військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула. В інтерв'ю Главреду він пояснив, що для того, щоб проводити парад 9 травня, на ньому треба щось показувати.

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