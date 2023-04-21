"Можемо просунутись на сотні кілометрів": генерал Маломуж розповів, яким буде наступ ЗСУ

ЗСУ здатні повторити тактику, яка використовувалась на харківському напрямку.

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Микола Маломуж, ВСУ / 1 ОБрСпП, скріншот YouTube

Контрнаступ ЗСУ буде складатися з комплексу дій - це не можуть бути окремі наступальні операції або лобові атаки, тому що так вони не матимуть ефекту, і це спровокує велику кількість жертв, заявив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в сучасних умовах контрнаступ - це перш за все глибока розвідка.

"Якщо ми говоримо про наступ і захист, то співвідношення втрат 1:3, тобто у тих, хто захищається, втрати втричі менше тих, хто йде в наступ. У сучасних умовах контрнаступ - це глибока розвідка і задіяння всіх вогневих засобів (ракетні і артилерійські засоби, безпілотники і авіація) по штабах, складах, резервах, а також по місцях, де ворог не чекає ударів, тобто коли буде розбалансована вся система захисту, оборони і управління противника", - пояснив генерал.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За його словами, все це потрібно робити одночасно, адже це передбачає тотальне знищення ворога, його паніку і рух, тому що тоді частини військ розбиваються наголо.

"А у нас, відповідно, відкривається оперативний простір і ми можемо рухатися далі, передбачаючи майбутні дії. Тобто враховувати, які є позиції захисту у противника і знищувати їх по ходу, щоб не нести жертв. І, зрозуміло, що ворог тоді ще більше впадає у відчай, що дозволить нам просуватися так само, як це було на харківському напрямку, на сотні кілометрів", - підсумував Маломуж.

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ. Все вирішиться в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв проведення операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ будуть атакувати відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб встановити контроль над так званим "сухопутним коридором" агресора Росії в окупований Крим.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупант Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, росіяни перекинули сили ВДВ в Бахмут не для оточення міста, а з метою стримування можливої контратаки української армії.

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