Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

За словами Арахамії, раніше окремі слова президента були вирвані з контексту, через що зміст висловлювання виявився спотвореним.

Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію народних депутатів

Заява президента Володимира Зеленського про можливу мобілізацію народних депутатів була неправильно витлумачена. Насправді йшлося не про примусовий призов, а про можливі зміни в законодавстві, які дозволять парламентарям офіційно проходити військову службу. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, у публічному просторі окремі слова президента були вирвані з контексту, через що зміст висловлювання виявився спотвореним.

Арахамія зазначив, що у повному виступі президент говорив про принцип, згідно з яким кожен громадянин України під час війни або працює й підтримує економіку та оборону країни, або захищає державу на фронті.

"Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш на обороні на фронті", - сказав Арахамія.

Він також підкреслив, що деякі народні депутати вже висловлювали бажання приєднатися до Збройних сил України. Однак чинне законодавство не дозволяє їм офіційно служити в армії, залишаючись при цьому парламентарями.

За словами політика, окремі депутати вже співпрацюють з військовими підрозділами і допомагають їм у різних питаннях, але юридично залишаються народними обранцями, а не військовослужбовцями.

Арахамія додав, що слова президента слід розуміти як готовність обговорювати з парламентом можливі законодавчі зміни, які дозволять депутатам поєднувати мандат із військовою службою.

Як повідомляв Главред, 14 березня Зеленський заявив, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон про зміни у проведенні мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.

Відповідні слова пролунали після того, як 13 березня опублікували інтерв'ю першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, в якому він сказав, що у Верховній Раді близько 40 нардепів готові скласти свої мандати.

За його словами, з початку року збір голосів за ключові законопроекти перебуває під питанням: ухвалення законів, які є зобов'язанням перед основними донорами — Міжнародним валютним фондом (МВФ) або Європейським Союзом (ЄС) за програмою Ukraine Facility, стає фактично неможливим.

У Верховній Раді обговорюють введення низки обмежень для військовослужбовців, які мають статус самовільного залишення частини, а також для військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку. Про це повідомив народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Про особу: Давид Арахамія Давид Арахамія — український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер. Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей. До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster. З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання. Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

