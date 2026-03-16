Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

Віталій Кірсанов
16 березня 2026, 16:55
За словами Арахамії, раніше окремі слова президента були вирвані з контексту, через що зміст висловлювання виявився спотвореним.
Що сказав Давид Арахамія:

  • Деякі народні депутати вже висловлювали бажання приєднатися до ЗСУ
  • Чинне законодавство не дозволяє нардепам служити в армії

Заява президента Володимира Зеленського про можливу мобілізацію народних депутатів була неправильно витлумачена. Насправді йшлося не про примусовий призов, а про можливі зміни в законодавстві, які дозволять парламентарям офіційно проходити військову службу. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, у публічному просторі окремі слова президента були вирвані з контексту, через що зміст висловлювання виявився спотвореним.

Арахамія зазначив, що у повному виступі президент говорив про принцип, згідно з яким кожен громадянин України під час війни або працює й підтримує економіку та оборону країни, або захищає державу на фронті.

"Ми ознайомилися зі словами президента повністю. Він сказав, що депутат або працює, або воює. Як і кожен громадянин України. Ми про це говорили багато разів, що зараз в Україні ти або працюєш, сплачуєш податки, приносиш користь обороні, або стоїш на обороні на фронті", - сказав Арахамія.

Він також підкреслив, що деякі народні депутати вже висловлювали бажання приєднатися до Збройних сил України. Однак чинне законодавство не дозволяє їм офіційно служити в армії, залишаючись при цьому парламентарями.

За словами політика, окремі депутати вже співпрацюють з військовими підрозділами і допомагають їм у різних питаннях, але юридично залишаються народними обранцями, а не військовослужбовцями.

Арахамія додав, що слова президента слід розуміти як готовність обговорювати з парламентом можливі законодавчі зміни, які дозволять депутатам поєднувати мандат із військовою службою.

Заява Зеленського про мобілізацію

Як повідомляв Главред, 14 березня Зеленський заявив, що депутатам доведеться або служити в парламенті, або він готовий обговорювати закон про зміни у проведенні мобілізації, щоб нардепи могли піти на фронт.

Відповідні слова пролунали після того, як 13 березня опублікували інтерв'ю першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця, в якому він сказав, що у Верховній Раді близько 40 нардепів готові скласти свої мандати.

За його словами, з початку року збір голосів за ключові законопроекти перебуває під питанням: ухвалення законів, які є зобов'язанням перед основними донорами — Міжнародним валютним фондом (МВФ) або Європейським Союзом (ЄС) за програмою Ukraine Facility, стає фактично неможливим.

У Верховній Раді обговорюють введення низки обмежень для військовослужбовців, які мають статус самовільного залишення частини, а також для військовозобов'язаних, які порушують правила військового обліку. Про це повідомив народний депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Про особу: Давид Арахамія

Давид Арахамія — український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер.

Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей.

До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster.

З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання.

Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Верховна Рада Володимир Зеленський вторгнення Росії народні депутати Давид Арахамія
