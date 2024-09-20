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Деокупація ЗАЕС і повернення під контроль України: РФ поставили ультиматум

Даяна Швець
20 вересня 2024, 16:51
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Українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.
Деокупація ЗАЕС і повернення під контроль України: РФ поставили ультиматум
МАГАТЕ закликала Путіна деокупувати ЗАЕС негайно / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Співавторами документа виступили 52 країни-члени агентства. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики, де опубліковано повний текст резолюції.

Як стверджується у резолюції, українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу РФ з території ЗАЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

Водночас від країни-агресорки вимагається до моменту повернення ЗАЕС під контроль України забезпечити МАГАТЕ необмежений доступ до всіх об'єктів та інформації на станції.

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Окрім цього, у документі висловлюється підтримка:

  1. Подальших зусиль МАГАТЕ з подолання ризиків ядерної безпеки в Україні, особливо в контексті рішення Гендиректора Агентства направити спостережні місії на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС
  2. Продовження надання МАГАТЕ технічної допомоги Україні для забезпечення безпечної роботи атомних об'єктів і подальша політична, фінансова та матеріальна підтримка відповідних програм.

Як нагадує Міненерго, під час Саміту миру, який відбувся 15-16 червня 2024 року за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, було наголошено про важливість забезпечення безпечної та стабільної роботи українських атомних станцій, зокрема ЗАЕС, під повним суверенним контролем України.

"Вдячний МАГАТЕ, генеральному директору Рафаелю Гроссі, і всім країнам-членам Агентства, які підтримали резолюцію. Дякуємо Агентству і її керівництву також за рішення щодо направлення спостережних місій на високовольтні підстанції, які є ключовими для роботи українських АЕС. Важливе рішення для подолання ризиків ядерної безпеки в Україні", - ще раз підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Запорізька ЗАЕС - останні новини

Нещодавно Володимир Зеленський пояснив перспективи деокупації ЗАЕС. З точки зору безпеки, було б краще, якби Запорізька станція перебувала під контролем України, але на полі бою поки що немає можливостей для цього, а ті, що потенційно існують, є надто ризикованими.

Начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк вважає, що Путін планує аварію на ЗАЕС, адже хоче перезапустити Запорізьку атомну електростанцію, що може спричинити аварію гірше Фукусіми.

Що цікаво, у центрі України побудують АЕС - в "Енергоатомі" видали важливу заяву та заявили, що має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина.

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