Пожежа на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ не змогли встановити причину

Вранці 12 серпня експерти Агенції відвідали градирні станції, щоб "спостерігати за наслідками" пожежі, що сталася 11 серпня.

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Ядерна безпека ЗАЕС не постраждала / Колаж: Главред, фото: скріншот

Фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не вдалося встановити причину нещодавньої пожежі на території окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС.

Як ідеться в оновленому звіті МАГАТЕ, що вранці 12 серпня експерти Агенції відвідали градирні станції, щоб "спостерігати за наслідками" пожежі, яка сталася 11 серпня.

"За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні", - йдеться у повідомленні.

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Пошкодження, найімовірніше, зосереджене у внутрішній частині вежі на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ "з міркувань безпеки" у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

"Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику і фрагменти бетону, що впали, розподілені по басейну з холодною водою", - зазначили в МАГАТЕ.

Команда оцінила, що ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, що впала через вогонь.

Були зібрані зразки сміття, зокрема спалений і розплавлений пластик. Команда оцінила стійкий запах від вогню "і визначила, що за відсутності запаху сірки він, найімовірніше, викликаний пластиком, який горить".

Зазначається також, що фахівці МАГАТЕ не помітили залишків ні шин (раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини для провокації), ні дронів (підконтрольна окупантам "команда" ЗАЕС розповідала, що нібито могла бути атака БПЛА на станцію).

"Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу або сажі, розташованих біля основи градирні", - йдеться в заяві Агентства.

Ядерна безпека ЗАЕС не постраждала

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні зараз не працюють. А в районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

"Команда провела радіаційний моніторинг у районі градирень і реакторів і підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації", - розповіли в Агентстві.

У звіті йдеться про те, що наразі команда МАГАТЕ "не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень" щодо пожежі, яка сталася позавчора. І пообіцяли продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяного сопла та басейну холодної води.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року. У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

Пожежа на Запорізькій АЕС - що відомо

Увечері 11 серпня стало відомо про те, що на території Запорізької атомної електростанції почалася пожежа. Це підтверджували фото та відео, які розлетілися Мережею.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що росіяни підпалили багато автомобільних шин у самій градирні атомної станції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Запорізькій АЕС не зможе бути безпечною і контрольованою доти, доки там перебувають російські окупанти. Водночас він додав, що від самого початку після захоплення ЗАЕС росіяни користуються ситуацією для шантажу України, Європи та всього світу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 22:30 не було зафіксовано змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС. Це означає, що всі показники перебувають у нормі.

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