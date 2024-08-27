У центрі України побудують АЕС: в 'Енергоатомі' видали важливу заяву

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина.

https://glavred.net/ukraine/u-centri-ukrajini-pobuduyut-aes-v-energoatomi-vidali-vazhlivu-zayavu-10592141.html Посилання скопійоване

В Україні побудують нову АЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.

"Команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва нових потужностей АЕС - ЕП. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", - йдеться у повідомленні пресслужби енергокомпанії.

Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

відео дня

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави", - наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Що таке Енергоатом Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, 2 гідроагрегати Олександрівської ГЕС (25 МВт), 3 гідроагрегати Ташлицької ГАЕС (453 МВт) (гідроагрегат № 3 у 2022 році було приєднано до енергосистеми). ДП "НАЕК "Енергоатом" забезпечує понад 55% потреби України в електроенергії. Україна посідає сьоме місце у світі та друге в Європі за показником встановленої потужності АЕС.

Нагадаємо, що в "Енергоатомі" відреагували на вибух на Рівненській АЕС й викид радіації. Мережею ширяться панічні настрої щодо ситуації на Рівненській АЕС - в НАЕК "Енергоатом" прокоментували цю інформацію та повідомили деталі.

У МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС. Пошкодження, найімовірніше, зосереджене у внутрішній частині вежі на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред