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Демонструє Путіну: Білорусь показує, як нібито перекидає танки у бік України

Юлія Закрепа
11 серпня 2024, 12:59
139
У міноборони Білорусі також показали кадри навантаження військової техніки на залізничний ешелон.
Демонструє Путіну: Білорусь показує, як нібито перекидає танки у бік України
Для чого Білорусь перекидає військових до кордону з Україною / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що у неділю, 11 серпня, білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони.

У міністерстві зазначили, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

"Військовослужбовці завантажують військову техніку на залізничний транспорт і починають комбінований марш до призначених районів - Гомельський і Мозирський тактичні напрямки", - йдеться в повідомленні відомства.

відео дня

У міноборони Білорусі також показали кадри навантаження військової техніки на залізничний ешелон.

Ситуація біля кордону з Білоруссю

Нагадаємо, що в ДПСУ зізнались, чи готує РФ наступ з Білорусі і з боку Сумщини. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що вздовж кордонів Чернігівської та Сумської областей зберігається високий рівень обстрілів з боку окупантів. Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину.

У Білорусі заявили про атаку з боку України. Білоруський диктатор Лукашенко звинуватив Україну в нібито порушенні повітряного простору Білорусі і пригрозив відповіддю на так звані "провокації". З його слів, Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі на східному напрямку в Костюковичському районі.

У РНБО відреагували на те, що Білорусь стягує війська до кордонів України. Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони.

Стало відомо, що ЗСУ вдарять по Мозирському НПЗ у разі вторгнення Білорусі. Нині наступальний потенціал білоруської армії викликає багато запитань. У разі ж участі Білорусі в російсько-українській війні у ЗСУ розв'яжуться руки для ударів по території сусідньої проросійської держави.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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