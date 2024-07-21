ЗСУ вдарять по Мозирському НПЗ у разі вторгнення Білорусі - прогноз

Нині наступальний потенціал білоруської армії викликає багато запитань. У разі ж участі Білорусі в російсько-українській війні у ЗСУ розв'яжуться руки для ударів по території сусідньої проросійської держави, вважає засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний.
В інтерв'ю Главреду він зазначив, що загалом наступальна операція з напрямку Білорусі є "надважким завданням".
"Чому так? Тому що там тільки дві дороги, якими може наступати ворог. І всі ці дороги дуже добре укріплені. На кордоні побудовані інженерні загородження, дороги заміновані і перекопані, мінні поля побудовані, а ліс вирубаний. Усе налаштовано так, щоб можна було вести оборону", - пояснив Нарожний.
Але якщо ворог зайде, йому треба перетинати річки по мостах.
"І я більш ніж упевнений, що всі вони заміновані і в потрібний час будуть підірвані. Тому якщо ворог зайде, він відразу загрузне і зіткнеться з дуже важкою позиційною операцією. Сторона, що наступає, втратить величезну кількість людей. Наприклад, у Збройних сил Білорусі немає потрібної кількості солдатів для проведення подібних операцій", - упевнений експерт.
Хто такий Павло Нарожний?
Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.
Нарожний як військовий експерт коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.
За словами Нарожного, все, що зараз відбувається на півночі з боку Білорусі, - це сковуючі дії та психологічний тиск.
Але в разі вторгнення Білорусі у ЗСУ розв'яжуться руки для ударів по енергетичних і військових об'єктах Республіки.
"Однак ми прекрасно розуміємо, що якщо Білорусь дійсно безпосередньо братиме участь у війні проти України, в української армії з'явиться можливість знищити білоруську економіку шляхом удару по Мозирському НПЗ, який розташований приблизно за 45 кілометрів від нашого кордону. І це стане значним ударом по економіці Білорусі, яка орієнтована на експорт", - додав Нарожний.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Як писав Главред, за цю добу ЗСУ зафіксували 172 бойових зіткнення. Ворожа активність зросла майже по всьому фронту. Агресор знову посилив тиск на Часів Яр.
До цього в міністерстві оборони Великої Британії стверджували, що російські окупанти, мовляв, узяли тактичну паузу в районі Часів Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком була ділянка Авдіївка - Покровськ.
До цього окупанти змістили основну інтенсивність активних наступальних дій із міста Часів Яр на Торецький напрямок. Однак, ворог продовжує обстрілювати місто.
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