Польща готує відкрити кордони з Білоруссю: Сікорський назвав вагому причину

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна готова відкрити кордони з Білоруссю після звільнення польськомовного журналіста Анджея Почобута.
За словами міністра, рішення про закриття пункту "Бобровиці" на польсько-білоруському кордоні ухвалив попередній уряд у відповідь на засудження польськомовного журналіста Анджея Почобута, пише RMF24.
Тому Сікорський зазначив, що дата відкриття цього пункту залежить від тривалості його ув’язнення.
Відомо, що зараз у Польщі діє лише один КПП з Білоруссю - у Терешполі.
Голова МЗС додав, що польська влада відокремлює "простих" білорусів від влади в Мінську. Завдяки цьому білоруси, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на власних автомобілях.
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну. Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти.
Сікорський також заінтригував заявою про відправку польських військ в Україну. Він наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.
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