Польща готує відкрити кордони з Білоруссю: Сікорський назвав вагому причину

Радослав Сікорський заявив, що його країна готова відкрити кордони з Білоруссю.

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Польща може відкрити кордон із Білоруссю / колаж: Главред, фото: Radosław Sikorski/Facebook, скріншот: google.maps

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна готова відкрити кордони з Білоруссю після звільнення польськомовного журналіста Анджея Почобута.

За словами міністра, рішення про закриття пункту "Бобровиці" на польсько-білоруському кордоні ухвалив попередній уряд у відповідь на засудження польськомовного журналіста Анджея Почобута, пише RMF24.

Тому Сікорський зазначив, що дата відкриття цього пункту залежить від тривалості його ув’язнення.

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Відомо, що зараз у Польщі діє лише один КПП з Білоруссю - у Терешполі.

Голова МЗС додав, що польська влада відокремлює "простих" білорусів від влади в Мінську. Завдяки цьому білоруси, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на власних автомобілях.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ЄС може створити умови, які змусять чоловіків повернутися в Україну. Україна наразі "страждає від нестачі військових", тому європейські союзники мають їй у цьому допомогти.

Сікорський також заінтригував заявою про відправку польських військ в Україну. Він наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.

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