Мобілізація в Україні: в Раді змінили правила призову українців до 25 років

Законопроєкт підтримали 311 народних депутатів.

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У середу, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада Україна заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт під номером 11379-д було ухвалено в цілому 311 голосами.

Зазначимо, мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення "обмежено придатних у воєнний час" зі списку призовників до списку військовозобов’язаних.

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Таким чином, на відміну від здорових однолітків до 25 років, які не підходили до мобілізації за віком, до війська мобілізовували тисячі чоловіків, яких свого часу визнали "обмежено придатними у воєнний час".

Зазначимо, законопроєкт не передбачає демобілізації громадян, уже мобілізованих до ЗСУ завдяки існуванню попередніх законодавчих норм.

Закон, як відомо, набере чинності після підписання документа президентом України.

Хто такий Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало розповідав, що в Україні змінили правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Такі особи можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.

Секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів.

Водночас член Комітету з питань нацбезпеки Вадим Івченко повідомляв, що Україна покриває наявними темпами мобілізації тільки втрати у бригадах, однак про призов 20-річних військовозобовʼязаних не ідеться.

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