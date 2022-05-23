Справа Медведчука: у РФ оцінили можливість обміну на захисників Маріуполя

Віктор Медведчук

У Кремлі не розглядають можливість обміну затриманого в Україні нардепа Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на Азовсталі, там мова йде про військових і про членів націоналістичних формувань, тому це абсолютно різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни", - сказав він журналістам.

Зазначимо, що в російському Міністерстві закордонних справ допускають, що проведуть обмін з Україною, повідомляє Інтерфакс.

Заступник Міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко допускає можливість обміну захисників Азовсталі. За його словами, процедурі передуватимуть переговори з Україною.

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Нагадаємо, раніше Медведчук розповів про те, як йому вдалося вивести з держвласності нафтопровід і закупити вугілля в "ЛДНР". Частиною магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" він прокачував дизельне паливо.

Медведчук заявив, що Петро Порошенко, який тоді був президентом, звернувся до нього з проханням зв'язатися з Путіним і прийняв необхідні рішення у всіх українських інстанціях.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ВП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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