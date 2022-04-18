"Довіри немає": Данілов назвав головну умову і формат обміну Медведчука

Віктор Медведчук

Обмін підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука відбуватиметься за посередництва третьої сторони, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як підкреслив він у ефірі інформаційного телемарафону, Україна усвідомлює, що має справу з Росією, яка не виконує домовленостей, тому мають бути посередники.

"Ми усвідомлюємо, з ким ми маємо справу, довіри немає. Якщо це відбуватиметься, то це відбуватиметься, можливо, за посередництва третьої сторони для того, щоб ми чітко розуміли, що всі виконують свої домовленості, які беруть на себе", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, до росіян немає довіри, тому що вони "дуже часто, коли беруть зобов'язання, то забувають їх виконувати". "І це є великою трагедією саме для них - вони себе завели в таку пастку, коли їм вже ніхто не довіряє", - додав Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що на сьогодні немає від російської сторони відповіді з приводу звернення Медведчука. "Треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну і РФ. Відповіді на це питання ми не отримали", - сказав Данілов.

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Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

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