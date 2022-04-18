УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

"Довіри немає": Данілов назвав головну умову і формат обміну Медведчука

18 квітня 2022, 21:17

Росія не виконує домовленості, тому повинні бути посередники, підкреслив секретар РНБО.

Віктор Медведчук
Віктор Медведчук

Обмін підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука відбуватиметься за посередництва третьої сторони, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як підкреслив він у ефірі інформаційного телемарафону, Україна усвідомлює, що має справу з Росією, яка не виконує домовленостей, тому мають бути посередники.

"Ми усвідомлюємо, з ким ми маємо справу, довіри немає. Якщо це відбуватиметься, то це відбуватиметься, можливо, за посередництва третьої сторони для того, щоб ми чітко розуміли, що всі виконують свої домовленості, які беруть на себе", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, до росіян немає довіри, тому що вони "дуже часто, коли беруть зобов'язання, то забувають їх виконувати". "І це є великою трагедією саме для них - вони себе завели в таку пастку, коли їм вже ніхто не довіряє", - додав Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що на сьогодні немає від російської сторони відповіді з приводу звернення Медведчука. "Треба дочекатися, чи потрібен Медведчук взагалі Путіну і РФ. Відповіді на це питання ми не отримали", - сказав Данілов.

читайте такожМедведчук погодився на обмін: Марченко терміново звернулася до кума Путіна

Нагадаємо, раніше дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука відома ведуча Оксана Марченко записала звернення до політиків у зв'язку із затриманням її чоловіка.

У зверненні до Володимира Зеленського вона зажадала звільнення Медведчука.

Читайте також:

viber
Віктор Медведчук Олексій Данілов війна Росії та України
Реклама
Популярне
Чорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в УкраїніЧорна магія з ритуалами для Путіна: таролог розкрила несподіваний сценарій війни в Україні "Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівАзов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантів Знищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУЗнищення крейсера Москва: у Британії розкрили прийом ЗСУ Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніПутіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в Україні
Підтримайте Главред

Останні новини

21:51

Завзята дівчина-навідник САУ стала зіркою в Мережі і підкорила українців

21:49

7-річний хлопчик з Маріуполя звернувся до окупантів на тлі знищеної квартириВідео

21:44

"У цих нелюдів немає ні совісті, ні майбутнього": Тарас Тополя показав знищену рашистами лікарню

21:39

Експерт назвав терміни закінчення війни за песимістичного, оптимістичного і реалістичного сценаріївВідео

21:26

Окупанти нещадно бомблять "Азовсталь", де ховаються сотні жінок та дітей

Реклама
21:17

"Довіри немає": Данілов назвав головну умову і формат обміну МедведчукаВідео

21:14

Гороскоп для України: астролог розповіла, чи закінчиться війна в Україні до 9 травняВідео

21:00

У Харкові орки знищили гуманітарну кухню, є постраждалі - CNN

20:57

США оцінили, скільки російських військових перебувають на Півдні та Сході УкраїниВідео

20:46

Строковики "пропали безвісти": нові дані про загибель команди крейсера МоскваВідео

20:36

Битва почалася: Росія йде в наступ на сході України - ДаніловВідео

20:29

Три тижні гарячих боїв: у розвідкомітеті Ради назвали терміни закінчення війниВідео

20:24

У Луганській області орки знищили спортбазу та 10 будинків мирних жителів

20:19

Світ навиворіт. Лисичанськ: Комаров показав катастрофу, яку влаштували окупанти на ДонбасіВідео

20:11

У Бучі розчистили вулицю, яка була завалена технікою РФ: як вона змінилася – фотоФото

20:10

Коля Серга пояснив, чому знесення пам'ятників російської культури - "посібник диктаторського режиму"Відео

20:10

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

19:56

У Лукашенка гарячкують: Польщі та Прибалтиці загрожують війноюВідео

19:53

Як помити вікна перед Великоднем - 6 перевірених народних засобів

19:33

Загроза Києву ліквідована, але є інша небезпека - ЗалужнийВідео

Реклама
19:31

Росія зібралася зжерти Україну по шматках: чого чекати від битви за ДонбасПогляд

19:26

Окупанти почали наступ на сході України та перекидають нові резервиВідео

19:21

РФ нарощує активність авіації та ракетні удари в Україні: в МОУ повідомили місця найзапекліших боїв

19:15

Українські захисники знищили капітана російського десантного корабля Цезар КуніковВідео

19:02

1% від продажів на підтримку Української АрміїВідео новости компании

18:49

Орків змішали з землею: на Миколаєві десантники врятували від розстрілу місцевих жителівВідео

18:48

Путін присвоїв почесне звання бригаді, яка влаштувала різанину в БучіВідео

18:48

Фінансові втрати, конфлікти і суцільні неприємності: знаки, для яких 2022 рік буде найважчим

18:24

Стратегічна втрата РФ: у США оцінили затоплення крейсера Москва після удару ЗСУВідео

18:18

Відмова від російських нафти і газу: наскільки світ готовий зробити боляче РосіїПогляд

18:16

Дослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фото

18:12

"Нехай краще мовчить, ніж як Басков": Данилко жорстко присоромив Кіркорова через війну в УкраїніВідео

17:50

Битва за Донбас: Україні не можна затягувати з контрударом - Atlantic CouncilВідео

17:42

У Зеленського пояснили, для чого хочуть обміну МедведчукаВідео

17:32

Вимушені переселенці: психолог розповіла, як не зламатися перед обставинами

17:16

Українців залишили без додаткових вихідних: які дні у квітні та травні - робочіВідео

16:58

Лишив в оточенні лише тих, в кого "руки короткі": журналіст пояснив, коли приплічники усунуть ПутінаВідео

16:54

Що роблять ведучі 1+1 під час війни з РФ: Осадча шукає зниклих, а Вітвіцька організовує концертиВідео

16:48

Ворога відкинули назад: ЗСУ вибили орків з низки населених пунктів під ІзюмомВідео

16:41

Розчавити Росію буде простіше, ніж СРСР: чому путінська РФ непорівнювана з Радянським СоюзомПогляд

Реклама
16:33

Monobank припиняє обслуговування і закриває рахунки клієнтів з Росії, Білорусі та інших країнВідео

16:29

Азов перейшов в контратаку в оточеному Маріуполі та "покришив" окупантівВідео

16:17

Українська "інста-відьма" Лоран почала війну проти української армії в мережі

15:55

Ідолище погане: на Херсонщині окупанти встановили пам'ятник Леніну

15:53

В РФ заговорили про серію терактів в Україні на Великдень і вже вигадали собі "алібі"Відео

15:47

Вибухом дитині відсікло пів пальця: нові подробиці ракетного удару РФ по ЛьвовуВідео

15:25

"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме в Україну тютюнові вироби в упаковці країн ЄС

15:24

Прикмети на 19 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Великий вівторокВідео

15:20

Сумщина: у пошкоджених багатоповерхівках відремонтували понад 1,5 тис. ліфтів - Тимошенко

15:18

Секретні військові об'єкти РФ тепер може побачити кожен - Google відкрив доступ на картах

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти