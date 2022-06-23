Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" і забороняють залишати місто - розвідка

Під час процедури у людей вимагають засвідчують особу документи, а також проходження процедури дактилоскопії.
Російські військові проводять "перепис населення" серед жителів Маріуполя. Людей змушують пред'являти особисті документи, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
"Під час процедури у людей вимагають засвідчують особу документи, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців)", - розповідають в ГУР.
При цьому росіяни забороняють місцевим жителям залишати Маріуполь. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".
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Раніше Главред писав, що зараз Маріуполь перебуває в руках місцевих колаборантів, які виконують певні функції під наглядом "смотрящих" з Росії. Крім того, ситуацію навколо міста (і частково в місті) контролюють кадировці і дагестанці, зазначив Андрющенко.
"Поки спостерігаємо за тим, що російські окупанти впроваджують сценарії, які ми прогнозували вже давно. Це потурання виникненню злочинних банд", - підкреслив радник.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби розмінувати "Азовсталь", де тривалий час перебували мирні жителі і захисники Маріуполя. Двоє саперів підірвалися на міні.
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