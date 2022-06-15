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Ходіть і озирайтеся: у Маріуполі партизани почали боротися з окупантами

15 червня 2022, 14:28

Приміром, у черзі за гуманітаркою біля колишнього гіпермаркету "Метро" невідомий штрикнув ножем у спину російського МНСника, каже радник мера Андрющенко.

колаж Маріуполь,
У Маріуполі партизани почали боротися з окупантами / скріншот з відео і Maxar Technologies

На руїнах практично знищеного російськими військами Маріуполя (Донецька область) почали боротися з окупантами українські партизани. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник градоначальника Петро Андрющенко.

За його словами, партизани спалили п'ять одиниць російської техніки і вбили одного окупанта.

"Маріуполь. Опору. Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний опір від саботажу переходить в активну фазу", – написав Андрющенко.

Крім того, чиновник каже ‒ 9 червня в районі Таганрозького шосе на стоянці техніки російського МНС раптом і раптово повністю згоріли два тягачі і три великих причепи до вантажівок. Причина точна - підпал.

Також Андрющенко каже, що поранення виявилося смертельним.

"Факт залишається фактом. Більше нічого не можу коментувати - зі зрозумілих причин. Говоримо вам, негідники - починайте озиратися на всі боки. Відплата вже поруч", - підсумував чиновник.

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Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв про те, що російські окупанти збираються запускати новий сезон у драмтеатрі в Маріуполі, який вони самі ж розбомбили.

"Драмтеатр в Маріуполі повинен відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою", – сказав він.

До того повідомлялося, що в розбомбленому російськими окупантами драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 осіб - це майже вдвічі більше тієї кількості, як вважалося раніше. При цьому люди, яким вдалося вижити, відзначають, що число загиблих всередині і за межами будівлі театру може бути ще більшим.

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Автор: Єгор Бунін
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