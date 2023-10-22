Давала зброю і дещо знала: у ГУР розкрили зв`язок Росії та ХАМАС

Агресорка Росія мала інформацію щодо певних планів терористів ХАМАС щодо Ізраїлю, сказав спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Росія та ХАМАС давно контактували, у цьому немає жодного секрету - ГУР / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Агресорка Росія знала про деякі плани терористів ХАМАС проти Ізраїлю, оскільки Москва проводила консультації з терористами та надавала їм стрілецьку зброю. До того ж росіяни навчали бойовиків застосувати FPV-дрони для ударів по бронетехніці. Про це заявив наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В інтерв'ю Еспресо він розповів про те, що Росія та ХАМАС під час офіційних пермовин домовлялися про постачання зброї бойовиками. Візити бойовиків до Москви були не приховувалися.

"Весь світ бачив візити представників ХАМАС до Москви. І ці офіційні візити не ховалися. І обговорювався під час цих візитів не розвиток балету та культури, не захист клімату та не якісь проведення вечорів кремлівсько-хамасської дружби. Зрозуміло, що цікавило обидві сторони", - зазначив Юсов.

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Також він додав, що у Кремлі не могли не знати про певні плани бойовиків проти Ізраїлю, тому що у Москви було встановлено діалог із терористами.

"Зроблено це було ще до скоєння останніх атак на Ізраїль, тобто так чи інакше Росія була поінформована про те, що якісь речі відбуватимуться. І відеокадри із російською мовою, що звучали під час атак на Ізраїль, вони так само чули і аналіз підтверджує ці факти. Тобто це інформація, якою володіє не лише Україна — про неї знають і в Ізраїлі, і наші партнери та союзники у світі. Тому так, була", - пояснив представник ГУР.

Крім того, він наголосив на тому, що інструктори РФ навчали терористів застосовувати FPV-дрони проти бронетехніки на полі бою.

"І оперативна інформація, і агентурна робота, і не тільки. Також є обмін інформацією в міжнародному плані. Так, російські інструктори, Росія, використовуючи так звані ПВК (робила це, — ред.). Ще раз наголосимо, жодних приватних військових компаній на Росії не існує — це все частина російських спецслужб, це структури, які працюють за підтримки і повністю за фінансування російського бюджету або близькобюджетних структур, зрештою, людина, схожа на Путіна, це підтверджувала щодо ПВК Вагнер у прямому ефірі", - наголосив Андрій Юсов.

Росія та напад ХАМАС на Ізраїль

Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль із метою дискредитації України, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними ГУР, російське ГРУ передавало терористам зброю США та ЄС, яку окупанти захопили під час боїв із ЗСУ. Москва це зробила для того, щоб Україну звинувачували у нібито "продажі зброї бойовикам".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у війні ХАМАС проти Ізраїлю стирчать вуха не лише Ірану. На думку чиновника, обидві війни – ланки одного ланцюга, навіть незважаючи на зовсім різну історію конфронтацій.

У Центрі національного опору при ССО ЗСУ вважають, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль. Як стверджують аналітики, бойовики Вагнер, які виїхали до Африки, навчали там терористів застосовувати дрони із механізмом скидання.

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