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Чи зможе Іран вступити у війну проти Ізраїлю: Жданов розповів про наслідки

Юлія Куришко
19 жовтня 2023, 11:57 оновлено 19 жовтня, 12:11
США будуть зобов'язані вступити у війну на боці Ізраїлю, тому що вони пов'язані союзницьким договором.
Чи зможе Іран вступити у війну проти Ізраїлю: Жданов розповів про наслідки
Жданов розповів, чи вступить Іран у війну / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: відео

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, яка ймовірність, що Іран вступить у війну та якими можуть бути наслідки.

"Думаю, Іран не втягнеться у війну, тому що просто не готовий до неї. Крім того, для того, щоб іранські війська могли вступити у війну, Ірану потрібно домовитися з Іраком, щоб той пропустив іранські війська по своїй території. А в Ірану з Іраком не найкращі стосунки: вони воювали останні 30 років між собою", - зазначив експерт.

Жданов наголосив, якщо конфлікт почне розростатися, туди втягнеться і третя сторона. США будуть зобов'язані вступити у війну на боці Ізраїлю, тому що вони пов'язані союзницьким договором.

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"А союзницькі зобов'язання передбачають не тільки забезпечення озброєннями, а й безпосередню участь у бойових діях на боці союзника. І, до речі, в США зараз почалася активна підготовка корпусу морської піхоти, а це дуже серйозний і потужний підрозділ. Штати везуть до Ізраїлю 2 тисячі морських піхотинців нібито для проведення гуманітарних операцій та евакуації заручників, але це якось забагато, адже це фактично бригада морської піхоти. Плюс авіаційно-ударна група: один авіаносець може забезпечити приблизно 140-160 вильотів літаків на добу, один есмінець - це близько ста Tomahawk, які лежать у трюмах, залп - 32 ракети. Що тоді залишиться від Ірану? У Ірану хіба є протиракетна оборона, яка перехопить Tomahawk? Не впевнений", - заявив військовий експерт.

Він також додав, якщо ситуація не затягнеться, і Ізраїль не буде ще тиждень вичікувати, то сухопутну операцію все-таки проведуть.

"Якщо ж Ізраїль буде зволікати, то все, його просто змусять відмовитися від цієї затії, оскільки в самому Ізраїлі набирає обертів відкатна хвиля. Та й мітинги проти цієї операції відбуваються в усьому світі: Лондон, Париж, Рим тощо. Вже навіть лунали заклики до єврейських погромів, але вони не спрацювали, тому що поки що занадто свіжі враження від нападу ХАМАС на Ізраїль. А чим далі, тим простіше буде з цим. Адже половина арабських країн чекають, затамувавши подих, що буде, вони не знають, яку позицію зайняти", - додав Жданов.

Полковник також зазначив, що зараз тенденція така, що Ізраїль вмовляють не проводити цю операцію.

"От і ООН виступила на боці свого дітища (легалізація Хезболли в секторі Гази - це дітище ООН): Гуттеріш говорить, що Ізраїлю не потрібно проводити операцію. Ліванці теж сказали "звичайно, не треба" і... бахнули ракетою по офісу ООН у Лівані - напевно, так подякували", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю. У Білому домі вважають Іран співучасником жорстокого нападу на Ізраїль. У США також повідомили, що не збираються вводити свої війська до Ізраїлю.

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні. Війна в Ізраїлі не здатна вплинути на надання Україні допомоги від інших держав. Тому РФ, щоб зупинити потік цієї допомоги, спробує розпалити ще один конфлікт.

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новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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