Іран на роздоріжжі: Розумний пояснив, навіщо Тегерану війна проти Ізраїлю

Іран потребує постійного підживлення своїх позицій на Близькому Сході, зазначив доктор політичних наук та політичний експерт Максим Розумний.

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Іран сьогодні перебуває на роздоріжжі, йому потрібна війна проти Ізраїлю - експерт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com , pixabay.com

Ірану потрібна участь у війні в Ізраїлі, щоб зміцнити свої позиції на Близькому Сході. Вплив потребує постійного підживлення. Якщо Тегерану вдасться посилитись ще й південніше, від такої можливості держава не відмовиться. Про це заявив політичний експерт Максим Розумний.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що Ірану потрібна війна проти Ізраїлю, щоб посилити свої позиції на Близькому Сході.

"Я думаю, що Ірану, звичайно, це потрібно. Вся ця історія, можливо, потрібна активістам ХАМАСу для того, щоб підняти капіталізацію своєї організації, залучити додаткові кошти із Катару та з інших таких провідних арабських країн. Таку мотивацію дуже легко передбачити, тому що для ХАМАСу – це гарне капіталовкладення", - зазначив Розумний.

За його словами, Ірану потрібно постійно зміцнювати свій вплив у регіоні, що може забезпечити патронаж над терористами ХАМАСу.

"Іран сьогодні перебуває на роздоріжжі. Тобто з одного боку, у зв'язку з цією поведінкою Путіна і формуванням осі Китай-Росія-Північна Корея Іран ніби вже не такий самотній у цьому світі, і має певну ідеологічний захист. Його вже навіть розглядають як кандидата в члени БРІКС, але на Близькому Сході його вплив потребує постійного живлення. Посилитися ще й на південь і поширити свій вплив на ХАМАС, то, звісно, іранське керівництво від цього не відмовиться", - наголосив Максим Розумний.

Дивіться відео, в якому Розумний розповів, навіщо Ірану війна в Ізраїлі:

Іран та війна Ізраїлю проти ХАМАС

Тегеран підтримує ХАМАС та війну терористів проти Ізраїлю. Раніше Іран вибухнув загрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа. Дії Ірану залежать від ескалації ситуації у Газі.

За даними Axios, Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну. Журналісти стверджують, що конфлікт Єрусалиму та ХАМАС може стати регіональним, якщо ізраїльтяни продовжуватимуть операцію проти Сектору Гази.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду припустив, що Іран навряд чи зможе вступити у війну Ізраїлю та ХАМАС . До того ж у такому разі можливе втручання у конфлікт із боку США.

Хто такий Максим Розумний? Максим розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року у місті Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992 р.). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005–2008); Радник Віце-прем’єр-міністра України (2008); Завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009).

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