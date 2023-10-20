"Буде третім кроком": Ізраїль назвав сценарій для Гази після ліквідації ХАМАСу

Ізраїль у рамках третьої фази своєї військової операції має намір створити у Секторі Гази "новий режим безпеки", сказав міністр оборони Йоав Галлант.

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Ізраїль після військової операції не нестиме відповідальності за повсякденне життя в Секторі Гази - ЦАХАЛ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Війна Ізраїлю проти терористів ХАМАС матиме три фази. У результаті Єрусалим збирається створити у Секторі Гази новий режим військової безпеки, який передбачає зняття відповідальності ізраїльської держави за повсякденне життя в анклаві. Про це заявив міністр оборони Йоав Галлант.

Як повідомляє The Times of Israel, він розповів про те, що після ліквідації ХАМАС Ізраїль створюватиме новий режим безпеки у Секторі Гази. Сама війна має ділитися на три фази.

"Ми знаходимося на першому етапі, на якому проходить військова кампанія з (авіаударами, - ред.), а потім з (наземними, - ред.) маневрами з метою знищення бойовиків та пошкодження інфраструктури, щоб перемогти та знищити ХАМАС", - сказав Галлант.

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Також він додав, що під час другої фази військові дії продовжуватимуться з меншою інтенсивністю, оскільки ізраїльські війська проведуть роботу над "усуненням вогнищ опору".

На третьому етапі Ізраїль збирається створити новий режим безпеки у Газі.

"Третім кроком буде створення нового режиму безпеки в Секторі Гази, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Газі та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та мешканців району, що стикається з Газою", - наголосив Йоав Галлант.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль – вони атакували державу із суші, моря та повітря. Бойовики здійснили наземне вторгнення до ізраїльських поселень. Ізраїль оголосив про стан війни та провів мобілізацію. Бойові дії продовжуються.

Ізраїль готує наземну військову операцію у Секторі Гази для ліквідації бойовиків ХАМАС. Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну в разі ескалації конфлікту.

Ізраїль поки що відклав наземну операцію в Газі. За даними The New York Time, причиною цього стали погодні умови. Вони не дозволяють ЦАХАЛ проводити операцію щодо забезпеченням ефективного прикриття військ із повітря.

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