Знищені та поранені сотні окупантів: у ЗСУ розповіли про операції спецсил у Бахмуті

Ситуація навколо Бахмута залишається контрольованою, підкреслив Сергій Череватий.

Спецназ ЗСУ проводить операції в Бахмуті / Facebook / usofcom

Ситуація навколо Бахмута є важкою, але незважаючи ні на що залишається контрольованою, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ситуація навколо Бахмута зараз важка... Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл і сталося 9 бойових зіткнень. Всього в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут і Іванівське був зафіксований 131 обстріл ворога з РСЗВ і артилерії, і сталося 38 бойових зіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 отримали поранення, а трьох взяли в полон", - розповів він у ефірі національного телемарафону.

При цьому, запевнив він, ситуація навколо Бахмута залишається контрольованою.

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"Для ворога це місто - пріоритетна мета. Однак наше командування і особовий склад роблять все, щоб захищати цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогові", — зазначив Череватий.

Що відомо про операції спецназу в Бахмуті

У Бахмуті підрозділи Сил спеціальних операцій працюють у надзвичайно важких умовах і знищують ворогів.

Як повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, про це сказав командувач ССО, бригадний генерал Віктор Хоренко.

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно важких умовах і роблять все, щоб кількість сил противника зменшувалася щодня", — підкреслив він.

У повідомленні сказано, що Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які захищають Бахмут і залучаються до бойової роботи в Донецькій і Луганській областях. Під час поїздки він ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань і на місці опрацював ряд нагальних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил Спеціальних Операцій.

За словами Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль відіграє комунікація і взаємодія всіх ланок, що входять в структуру ССпО України.

"А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає кращий результат на полі бою", — зазначив він.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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