Відведення українських військ з Бахмута: у ЗСУ відповіли на чутки

Українські війська змінюють позиції в межах контрольованих планових ротацій, пояснив Сергій Череватий.

ЗСУ продовжують захищати Бахмут / соцмережі

Ситуацію навколо Бахмута Донецької області прокоментував представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, в місті проходять планові ротації, при цьому немає масового відведення українських військ. Про це він розповів у коментарі CNN.

Разом з тим спікер Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що українські війська змінюють позиції в межах контрольованих планових ротацій.

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"Масового виведення українських військ теж немає", - підкреслив він.

У той же час Череватий додав, що бої в Бахмуті в основному йдуть в околицях, а саме місто контролюють бійці ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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