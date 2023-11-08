Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

Україна вперше в історії знищила ракетний корвет росіян "Аскольд", який навіть не вийшов із заводу, зауважують експерти Defense Express.
Аналітики, зокрема, зауважують, що поширені в мережі світлини наслідків удару по кораблю підтверджують, що судно отримало критичні пошкодження.
Після цього корабель росіянам доведеться відбудовувати "буквально з нуля".
"І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту, - зауважують експерти.
Як пише ресурс, влучання ракетами припали саме на центральну частину корпусу "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калибр" та/або П-800 "Оникс".
Тобто це вдале влучання знищило основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.
"Більш того - судячи за характером зовнішніх пошкоджень, скоріш за все росіянам доведеться здати в утиль більшу частину (якщо не всю) бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку. А зважаючи на те, що дизельні двигуни на корветах проекту "Каракурт" також розміщені у відсіку по центру корпусу, навряд чи силова установка цього корабля взагалі зберегла свою функціональність", - пояснюють аналітики.
З ураженими силовою установкою, бортовою апаратурою управління та головною системою озброєння цей пошкоджений корабель - просто набір металобрухту, йдеться у публікації.
Удари по російському флоту
У суботу, 4 листопада, в окупованій Керчі прогриміли нові вибухи. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ЗСУ завдали ракетного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.
В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Олещук підтвердив ураження.
Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.
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