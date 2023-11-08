УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

Яна Ставська
8 листопада 2023, 05:00
Ударом ЗСУ знищено основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.
Аскольд
Російський "Аскольд" зазнав серйозних пошкоджень / Колаж Главред, фото: https://t.me/Tsaplienko

Україна вперше в історії знищила ракетний корвет росіян "Аскольд", який навіть не вийшов із заводу, зауважують експерти Defense Express.

Аналітики, зокрема, зауважують, що поширені в мережі світлини наслідків удару по кораблю підтверджують, що судно отримало критичні пошкодження.

Після цього корабель росіянам доведеться відбудовувати "буквально з нуля".

відео дня

"І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту, - зауважують експерти.

Як пише ресурс, влучання ракетами припали саме на центральну частину корпусу "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калибр" та/або П-800 "Оникс".

Тобто це вдале влучання знищило основну систему озброєння цього корабля, наголошують аналітики.

"Більш того - судячи за характером зовнішніх пошкоджень, скоріш за все росіянам доведеться здати в утиль більшу частину (якщо не всю) бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку. А зважаючи на те, що дизельні двигуни на корветах проекту "Каракурт" також розміщені у відсіку по центру корпусу, навряд чи силова установка цього корабля взагалі зберегла свою функціональність", - пояснюють аналітики.

З ураженими силовою установкою, бортовою апаратурою управління та головною системою озброєння цей пошкоджений корабель - просто набір металобрухту, йдеться у публікації.

Удари по російському флоту

У суботу, 4 листопада, в окупованій Керчі прогриміли нові вибухи. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ЗСУ завдали ракетного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.

В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Олещук підтвердив ураження.

Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорне море Чорноморський флот новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

05:00 Україна
Україна може створити потужний "повітряний щит": у ЗСУ розкрили деталі

Україна може створити потужний "повітряний щит": у ЗСУ розкрили деталі

23:50 Україна
Кількість втрат різко зросла: в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки

Кількість втрат різко зросла: в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки

22:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

06:30

Яке сьогодні свято 8 листопада: кого потрібно привітати в цей день

06:25

Чому не можна казати "кольцо": як правильно називати цю прикрасу

06:10

Українському народу зараз не до дешевих розмов про ЗалужногоПогляд

05:00

Знищення Україною російського корабля "Аскольд" стало унікальною подією - ЗМІ

04:35

Як швидко виростити гранат з кісточки: 100% спосіб отримати квітуче дерево

Ймовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - КошельЙмовірність виборів в Україні у 2024 році висока, є всі ознаки виборчої кампанії - Кошель
03:30

Ваше авто буде чистим за лічені секунди: чоловік показав геніальний лайфхак

03:03

У ліжку з королевою епатажу: Мадонна не змогла приховати бюст під фатою

02:35

"Сприятливий час": експерт пояснив, чому Зеленському вигідні вибори-2024

02:12

Як зрозуміти, що кішка вагітна: 3 ознаки, які не можна ігнорувати

Реклама
01:40

У чому різниця між маслинами та оливками: як виробники можуть обманути покупців

07 листопада, вівторок
23:50

Україна може створити потужний "повітряний щит": у ЗСУ розкрили деталі

23:38

Які обігрівачі працюють без електрики: топ покупок для блекаутів

23:14

"Ридаю взахльоб": у родині Лесі Нікітюк сталося горе

22:59

"Завтра історичний день для України": Зеленський розкрив деталі рішення ЄС

22:58

"Вибори двійників, а не президента": у ГУР розповіли, як у Росії зміниться влада

22:15

Кількість втрат різко зросла: в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки

22:07

Потап після вечірки з росіянами в Дубаї розповів, що робить в Еміратах

22:02

"Покусала Фаріон": Слава Камінська вилаяла підписників, відстоюючи особисті кордони

21:35

У Сенаті США заблокували законопроект про допомогу Ізраїлю без України - Reuters

21:32

"Росія вдається до замахів": в ГУР прокоментували загибель помічника Залужного

Реклама
21:26

Худий Кіркоров здивував своїм зовнішнім виглядом

21:15

Росія вивела "Калібри" у Чорне море після тривалої паузи

20:59

У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори

20:50

Підірвали гордість Чорноморського флоту: в ГУР розкрили деталі операції в Криму

20:27

Здати "внутрішній фронт" - максимально тупий сценарій для УкраїниПогляд

20:10

Верховна Рада цього тижня звільнить одного з міністрів: депутати розкрили деталі

19:58

Забутий мамин лайфхак всього за 120 грн знищить чорну "підошву" на шкарпеткахВідео

19:57

Драматичні метаморфози: онука Софії Ротару залишилася без довгих локонів

19:43

У США просять Конгрес виділити майже 12 млрд доларів на допомогу Україні

19:20

Налетять дощі та увірветься сильний вітер: Україну накриває серйозна негода

19:10

Як трагедія з другом Залужного стала родючим полем для росіянПогляд

19:06

Зеленський передумав їхати до Ізраїлю: стала відома причина - ЗМІ

18:50

Удари по Новоросійську: експерт повідомив, про можливість ураження кораблів РФ

18:28

Нардеп від Порошенка зганьбився "інсайдом" про Залужного: мережа "закипіла"

18:02

Чим небезпечне дежавю: магія ясновидіння або проблеми з головою

17:58

"Вони все ще під завалами": стала відома ціль удару HIMARS по центру Донецька

17:34

Блокування вступу до ЄС: Київ відповів на скандальну заяву Будапешта

17:28

НААУ злочинно ігнорує темне минуле Олексія Шевчука та назначила його своїм спікером актуально

17:27

Ворог кардинально змінив тактику: офіцер ЗСУ попередив про нову загрозу

17:25

Потрібно за 15 секунд знайти 3 захованих слова: осіння загадка для розумників

Реклама
17:15

Польща блокує рух вантажівок з України: у ДПСУ розкрили важливий нюанс

17:08

РФ готується до атаки критичної інфраструктури: у ЗСУ розкрили можливий сценарій

17:01

Штраф 1000 євро: чому в Швейцарії не можна змивати унітаз після 22:00

16:40

Прокинувся - і вже не пам'ятаєш: чому ми забуваємо сни після пробудження

16:28

Найулюбленіший соус із McDonald's з 2-х інградієнтів: шеф-кухар розкрив рецепт

16:20

Коли закінчиться війна в Україні: військовий ЗСУ дав прогноз

16:07

Голий пупок і кучері: Alyosha показала зухвалий образ в стилі нульових

16:05

В ОП назвали наслідки заморожування війни з "серійним російським вбивцею"

16:01

Навів "Іскандер" на Харків, загинула дитина: СБУ затримала зрадника

15:55

Тепер пити не страшно: фармацевт розповіла, як врятуватись від сп'яніння лише двома простими засобами

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти