Виття і паніка в Криму: ЗСУ "вишибають" новітні кораблі окупантів прямо в доках

Удар було завдано по морській і суднобудівній інфраструктурі захопленого окупантами заводу в Керчі.

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У Керчі уражений захоплений РФ суднобудівний завод / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Pixabay

Збройні Сили України завдали успішного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі.

Про успішні дії українських захисників повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як уточнюється, удар було завдано по морській і суднобудівній інфраструктурі захопленого окупантами заводу.

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"Увечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі ", - йдеться в повідомленні СтратКом ЗСУ.

/ t.me/AFUStratCom

Відзначимо, що в Мережі публікують повідомлення з російських пабліків про те, що ЗСУ наносять вибіркові високоточні удари по новітніх кораблях РФ, які знаходяться прямо в доках.

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Удар по окупантам РФ у Керчі

Нагадаємо, в суботу 4 листопада потужні вибухи прогриміли в Криму: стало відомо про влучання в корабель РФ. У Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар потрапив корабель окупантів.

"Очевидці розповідають нам, що суднобудівний завод в Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 "Стриж" - було чути реактивний рев", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стали відомі деталі удару по кораблю РФ у Керчі. В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ проекту 22800 Каракурт.

"Зафіксовано мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі", - йдеться в повідомленні.

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