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Паніка в Криму: стала відома ціль №1 для удару ракетами ATACMS

Юрій Берендій
3 листопада 2023, 13:00оновлено 3 листопада, 13:50
Україна підтвердила атаки ракетами типу ATACMS по Криму. Це може стати неприємним сюрпризом для росіян. Зараз вони намагаються захистити свої військові об'єкти.
ATACMS
Стала відома ціль №1 в Криму для удару ракетами ATACMS / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ракети ATACMS можуть ефективно завдавати шкоду ворожим запасам на півострові. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, як цьому намагаються запобігти окупанти.

Новина про використання американських ракет ATACMS в Криму створює занепокоєння серед росіян, і вони намагаються передислоковувати свою техніку та використовувати хитрі методи для захисту.

"Щодо об'єктів систем протиповітряної оборони – на сьогодні саме вони є мішенню "№1" для наших підрозділів. Бачимо, що саме по них останнім часом і прилітає", – наголосив Сергій Братчук.

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Слід зазначити, що ППО в Криму по щільності не поступається Московському округу. Навіть більше, вона має багато ешелонів, включаючи близький, середній і дальній діапазони дій.

"Збройні Сили України, використавши нову зброю, влучно й ефективно знищують ворожу систему ППО. Це робиться для того, щоб потім бити по інших об'єктах, адже вони будуть менш захищеними", – пояснив Братчук.

Противник намагається маскувати свої позиції для супутникових знімків. Проте українська розвідка та партизанський рух володіють інформацією щодо всіх цих дій.

Зважаючи на те, що Крим тепер знаходиться у зоні дії ракет, які перебувають на озброєнні ЗСУ, для росіян ця новина, очевидно, не викликає оптимізму.

"Без перебільшення є панічні настрої, але вони переростають у підвищену агресивність. Тому зараз намагаються інтенсивніше обстрілювати Одещину, щоб загрожувати нашому експортному коридору", – зауважив Сергій Братчук.

"Бавовна" в окупованому Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Андрій Юсов, відзначив, що на тимчасово окупованому Криму російські окупанти більше не мають безпечних місць.

Також, стали відомі нові подробиці масованого обстрілу Криму, який відбувся 30 жовтня. За інформацією, отриманою від джерел, військові бази Російської Федерації на півострові були атаковані ракетами системи АТАСМS, наданими США.

Водночас, у Військово-Морських Силах (ВМС) зазначили, що вночі на 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму українські військові успішно завдали удару по російських стратегічних системах, які мають важливе значення для загальної системи ППО.

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