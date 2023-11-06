Удар по надновому МРК Аскольд РФ у Керчі: у ВСМУ розкрили нові деталі

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі у суботу, 4 листопада.
Уражений під час атаки російський ракетний корабель Аскольд є надновим і ще не був прийнятий до складу флоту, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.
"Враховуючи те, що цей корабель ще не був прийнятий до складу флоту, то це надновий корабель. Це серія називається Каракурт, один з них знаком — це Циклон, який був прийнятий до складу менше півроку тому, і ще два кораблі були на добудові — це Амур і Аскольд", — розповів представник ВМСУ.
За його словами, уражений корабель окупантів РФ з елементами технології Stealth. Він мав вісім шахт для запуску крилатих ракет і однією з особливостей цього корабля є наявність установок морського типу панцира С-1 — це система ППО корабля.
"Тим не менш, до нього Росія була змушена повернутися після того як в 2014 році через санкції, накладені Україною, вони припинили отримувати двигуни, які вироблялися в Миколаєві на заводі Зоря", - додав Плетенчук.
Удар по окупантам РФ у Керчі
Нагадаємо, в суботу 4 листопада потужні вибухи прогриміли в Криму: стало відомо про влучання в корабель РФ. У Керчі була атака на суднобудівний зваод, під удар потрапив корабель окупантів. "Очевидці розповідають нам, що суднобудівний завод в Керчі атакував безпілотник, схожий на Ту-141 "Стриж" - було чути реактивний рев", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стали відомі деталі удару по кораблю РФ у Керчі. В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ проекту 22800 Каракурт. "Зафіксовано мінімум 3 прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд", який стояв південніше Керчі", - йдеться в повідомленні.
Раніше в ISW оцінили наслідки для окупантів удару по Керчі: Ракетний удар пошкодив корвет проекту 22800 "Каракурт" на верфі. При цьому ступінь пошкоджень корабля поки неясна.
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