Олексій Данилов / Колаж фото УНІАН

Таємні складові рецепту української Перемоги у війні з російськими окупантами – децентралізація та активність громад. Про це в понеділок, 28 листопада, секретар РНБО Олексій Данилов написав на своїй сторінці в Twitter.

"Децентралізація та активність громад — таємні складові рецепту української Перемоги. Максимальна самостійність у прийнятті рішень, ініціативність і відповідальність подвоюють обороно-наступальний потенціал сил оборони і національну стійкість. Сильні громади - народна лінія оборони України", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, російські пропагандисти Євген Попов і Ольга Скабєєва несподівано визнали, що Росія не здатна обійтися без імпорту Західної техніки і транспорту, оскільки країна-агресор не здатна нічого виробляти сама. Попов розкритикував у прямому ефірі заяви так званих експертів, які закликають Москву націоналізувати Західні активи.

Раніше повідомлялося, що після того як у вівторок, 15 листопада, стався інцидент з попаданням ракети на територію Польщі, російський диктатор Володимир Путін був за крок від того, щоб втратити владу. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Інші новини: